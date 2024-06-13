Врач перечислил признаки рака, который часто выявляют слишком поздно

Калашников: пациенты пренебрегают трудностями с дыханием и кровью из носа

14 июня 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Рак носоглотки обычно констатируют у пациентов на поздней стадии Фото: Илья Московец © URA.RU Ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием и носовые кровотечения зачастую приводят к раку носоглотки, который обнаруживается уже на поздних стадиях. Об этом рассказал оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и внимания к симптомам. «Люди часто не реагируют на симптомы рака носоглотки, списывая их на другие заболевания. Многие пациенты приходят к врачу, когда рак носоглотки уже достиг третьей стадии с метастазами», — цитирует Калашникова «Лента.ру» Калашников перечислил признаки, на которые следует обратить внимание: ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием, постоянные носовые кровотечения и другие. Также врач указал на курение, как на одну из основных причин развития рака. При этом отметил, что объективные предпосылки возникновения таких опухолей пока изучены не полностью. Ранее онколог рассказал, из-за чего может появиться рак почек. Он отметил, что на развитие болезни больше всего влияет неправильный образ жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием и носовые кровотечения зачастую приводят к раку носоглотки, который обнаруживается уже на поздних стадиях. Об этом рассказал оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и внимания к симптомам. «Люди часто не реагируют на симптомы рака носоглотки, списывая их на другие заболевания. Многие пациенты приходят к врачу, когда рак носоглотки уже достиг третьей стадии с метастазами», — цитирует Калашникова «Лента.ру» Калашников перечислил признаки, на которые следует обратить внимание: ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием, постоянные носовые кровотечения и другие. Также врач указал на курение, как на одну из основных причин развития рака. При этом отметил, что объективные предпосылки возникновения таких опухолей пока изучены не полностью. Ранее онколог рассказал, из-за чего может появиться рак почек. Он отметил, что на развитие болезни больше всего влияет неправильный образ жизни.