13 июня 2024

Врач перечислил признаки рака, который часто выявляют слишком поздно

Калашников: пациенты пренебрегают трудностями с дыханием и кровью из носа
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, медик, онкология, рак, здоровье, мрт, диспансер
Рак носоглотки обычно констатируют у пациентов на поздней стадии Фото:

Ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием и носовые кровотечения зачастую приводят к раку носоглотки, который обнаруживается уже на поздних стадиях. Об этом рассказал оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и внимания к симптомам.

«Люди часто не реагируют на симптомы рака носоглотки, списывая их на другие заболевания. Многие пациенты приходят к врачу, когда рак носоглотки уже достиг третьей стадии с метастазами», — цитирует Калашникова «Лента.ру»

Калашников перечислил признаки, на которые следует обратить внимание: ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием, постоянные носовые кровотечения и другие. Также врач указал на курение, как на одну из основных причин развития рака. При этом отметил, что объективные предпосылки возникновения таких опухолей пока изучены не полностью.

Ранее онколог рассказал, из-за чего может появиться рак почек. Он отметил, что на развитие болезни больше всего влияет неправильный образ жизни.

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Ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием и носовые кровотечения зачастую приводят к раку носоглотки, который обнаруживается уже на поздних стадиях. Об этом рассказал оториноларинголог НМИЦ онкологии имени Петрова Александр Калашников. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и внимания к симптомам. «Люди часто не реагируют на симптомы рака носоглотки, списывая их на другие заболевания. Многие пациенты приходят к врачу, когда рак носоглотки уже достиг третьей стадии с метастазами», — цитирует Калашникова «Лента.ру» Калашников перечислил признаки, на которые следует обратить внимание: ощущение инородного тела в горле, трудности с дыханием, постоянные носовые кровотечения и другие. Также врач указал на курение, как на одну из основных причин развития рака. При этом отметил, что объективные предпосылки возникновения таких опухолей пока изучены не полностью. Ранее онколог рассказал, из-за чего может появиться рак почек. Он отметил, что на развитие болезни больше всего влияет неправильный образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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