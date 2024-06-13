В Нижнем Тагиле новый подрядчик «Тагилдорстрой» устанавливает светофоры и укладывает асфальт на центральной дороге города. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«„Тагилдорстрой“ завершает укладку асфальта от улицы Циолковского до Газетной. С завтрашнего дня [14 июня] начинается установка светофорных объектов. Все идет по утвержденным графикам. Подрядчик берет повышенную задачу — до Дня города [11 августа] по возможности дойти до проспекта Ленина», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. После этого проведение строительных работ по улице Октябрьской передали компании «Тагилдорстрой».
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