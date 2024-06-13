13 июня 2024

В Нижнем Тагиле восстанавливают важный путепровод. Видео

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Подрядчик обещал отремонтировать центральную улицу Нижнего Тагила ко Дню города
Подрядчик обещал отремонтировать центральную улицу Нижнего Тагила ко Дню города Фото:

В Нижнем Тагиле новый подрядчик «Тагилдорстрой» устанавливает светофоры и укладывает асфальт на центральной дороге города. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«„Тагилдорстрой“ завершает укладку асфальта от улицы Циолковского до Газетной. С завтрашнего дня [14 июня] начинается установка светофорных объектов. Все идет по утвержденным графикам. Подрядчик берет повышенную задачу — до Дня города [11 августа] по возможности дойти до проспекта Ленина», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. После этого проведение строительных работ по улице Октябрьской передали компании «Тагилдорстрой».

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В Нижнем Тагиле новый подрядчик «Тагилдорстрой» устанавливает светофоры и укладывает асфальт на центральной дороге города. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «„Тагилдорстрой“ завершает укладку асфальта от улицы Циолковского до Газетной. С завтрашнего дня [14 июня] начинается установка светофорных объектов. Все идет по утвержденным графикам. Подрядчик берет повышенную задачу — до Дня города [11 августа] по возможности дойти до проспекта Ленина», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не выполнил обязательства по контракту. После этого проведение строительных работ по улице Октябрьской передали компании «Тагилдорстрой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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