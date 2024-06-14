Чиновники массово бегут из Херсона, собрав архивы и имущество

Украинские чиновники различных администраций Херсона вывозят с Украины имущество и архивы. Сообщается, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева.
«Чиновники, так сказать, на старте, и коммунальные предприятия составляют планы эвакуации. Все, что можно, из имущества и, конечно, архивов, вывозится», — сообщил представитель партизанской организации «Херсонское сопротивление».
Ранее сообщалось о том, что Украина хочет устроить в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. Как сообщили представители пророссийского подполья, снятые постановочные кадры после опубликуют в интернете и иностранных СМИ, чтобы обвинить Россию.
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