Чиновники массово бегут из Херсона, собрав архивы и имущество

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Виды Херсона. Херсон, херсон
Чиновники из различных администраций Херсона вывозят имущество из города (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские чиновники различных администраций Херсона вывозят с Украины имущество и архивы. Сообщается, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева.

«Чиновники, так сказать, на старте, и коммунальные предприятия составляют планы эвакуации. Все, что можно, из имущества и, конечно, архивов, вывозится», — сообщил представитель партизанской организации «Херсонское сопротивление».

Ранее сообщалось о том, что Украина хочет устроить в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. Как сообщили представители пророссийского подполья, снятые постановочные кадры после опубликуют в интернете и иностранных СМИ, чтобы обвинить Россию.

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Украинские чиновники различных администраций Херсона вывозят с Украины имущество и архивы. Сообщается, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева. «Чиновники, так сказать, на старте, и коммунальные предприятия составляют планы эвакуации. Все, что можно, из имущества и, конечно, архивов, вывозится», — сообщил представитель партизанской организации «Херсонское сопротивление». Ранее сообщалось о том, что Украина хочет устроить в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей. Как сообщили представители пророссийского подполья, снятые постановочные кадры после опубликуют в интернете и иностранных СМИ, чтобы обвинить Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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