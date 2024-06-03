В мире Украина Подполье: Киев готовит в Херсоне провокацию с гибелью мирных жителей 03 июня 2024 в 08:47 Размер текста - 17 + Украина готовит провокацию против России, предупредили в подполье Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена устроить провокацию в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей. Об этом заявили представители пророссийского подполья города. «В Херсон 28 мая прибыла группа режиссеров. Она будет осуществляться фото и видеосъемку ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтаж постановочных роликов», — отметили представители подполья. Их слова приводит РИА Новости. Снятые постановочные кадры будут потом публиковаться в интернете и иностранных СМИ. Цель — обвинить Россию в якобы причастности к гибели мирных жителей. Всего в группе 13 режиссеров. Лица, который прибыли в Херсон, ранее обучались специалистами из стран НАТО: США и Великобритании, уточили в подполье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина намерена устроить провокацию в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей. Об этом заявили представители пророссийского подполья города. «В Херсон 28 мая прибыла группа режиссеров. Она будет осуществляться фото и видеосъемку ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтаж постановочных роликов», — отметили представители подполья. Их слова приводит РИА Новости. Снятые постановочные кадры будут потом публиковаться в интернете и иностранных СМИ. Цель — обвинить Россию в якобы причастности к гибели мирных жителей. Всего в группе 13 режиссеров. Лица, который прибыли в Херсон, ранее обучались специалистами из стран НАТО: США и Великобритании, уточили в подполье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям