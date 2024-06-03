Подполье: Киев готовит в Херсоне провокацию с гибелью мирных жителей

Украина намерена устроить провокацию в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей. Об этом заявили представители пророссийского подполья города.
«В Херсон 28 мая прибыла группа режиссеров. Она будет осуществляться фото и видеосъемку ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтаж постановочных роликов», — отметили представители подполья. Их слова приводит РИА Новости.
Снятые постановочные кадры будут потом публиковаться в интернете и иностранных СМИ. Цель — обвинить Россию в якобы причастности к гибели мирных жителей. Всего в группе 13 режиссеров. Лица, который прибыли в Херсон, ранее обучались специалистами из стран НАТО: США и Великобритании, уточили в подполье.
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