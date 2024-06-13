13 июня 2024

Под Первоуральском заживо сгорели пенсионер и две его внучки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в поселке Кузино (архивное фото)
Пожар произошел в поселке Кузино (архивное фото) Фото:

Под Первоуральском (Свердловская область) во время тушения пожара в частном доме в поселке Кузино были обнаружены три трупа — двух малолетних девочек и их дедушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

«14 июня 2024 года в следственный отдел по городу Первоуральску СУ СК России по Свердловской области поступила информация об обнаружении тел трех человек в ходе тушения пожара в частном доме в поселке Кузино. По данному факту территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что в пожаре погиб хозяин частного дома и две его внучки 2017 и 2019 годов рождения, находившиеся в гостях. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СКР.

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Под Первоуральском (Свердловская область) во время тушения пожара в частном доме в поселке Кузино были обнаружены три трупа — двух малолетних девочек и их дедушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области. «14 июня 2024 года в следственный отдел по городу Первоуральску СУ СК России по Свердловской области поступила информация об обнаружении тел трех человек в ходе тушения пожара в частном доме в поселке Кузино. По данному факту территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что в пожаре погиб хозяин частного дома и две его внучки 2017 и 2019 годов рождения, находившиеся в гостях. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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