Под Первоуральском заживо сгорели пенсионер и две его внучки

Под Первоуральском (Свердловская область) во время тушения пожара в частном доме в поселке Кузино были обнаружены три трупа — двух малолетних девочек и их дедушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.
«14 июня 2024 года в следственный отдел по городу Первоуральску СУ СК России по Свердловской области поступила информация об обнаружении тел трех человек в ходе тушения пожара в частном доме в поселке Кузино. По данному факту территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что в пожаре погиб хозяин частного дома и две его внучки 2017 и 2019 годов рождения, находившиеся в гостях. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СКР.
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