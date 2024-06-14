Свердловчане четверо суток выживают без воды в аномальную жару

14 июня 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

В Изумруде нет ни горячей, ни холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Изумруд четвертые сутки сидят без горячей и холодной воды из-за аварии на сетях. Ситуацию осложняет аномальная жара, которая на текущей неделе накрыла Свердловскую область. О том, как приходится выживать в непростых условиях, URA.RU рассказал один из местных жителей. «На улицах и в квартирах жара, ужас! О подвозе воды и речи нет, это называется — выживайте, как хотите. А если пожар? Воды не ни в гидрантах, ни в колонках. Можно, конечно, жалобу в область и в Москву написать, да только все равно обращение передадут в местные инстанции. И в итоге ничего не меняется», — посетовал мужчина. Новость по теме Аномальная жара в Свердловской области достигла рекордных значений Жители многоквартирных домов спасаются тем, что ходят в частный сектор и просят у соседей набрать воды из скважин. Но носить тяжелые ведра могут позволить себе не все — например, пенсионерам такое не под силу. «Да и много ли натаскаешь в ведре? Ведь надо и еду приготовить, и посуду помыть, и самим помыться, и, простите, в унитаз налить», — объяснил житель поселка. Он добавил, что похожая ситуация в Изумруде была в 2022 году, однако тогда не было аномальной жары, и воду дали быстрее. В ресурсоснабжающей организации «АВТ плюс» пояснили, что в поселке произошел порыв и ведутся работы по его исправлению. «Вчера работали, сегодня продолжаем, на завтра [15 июня] намечена замена насоса. Из поселка Малышева в Изумруд вода уходит нормально, видимо, там не хватает мощности», — объяснили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Изумруд четвертые сутки сидят без горячей и холодной воды из-за аварии на сетях. Ситуацию осложняет аномальная жара, которая на текущей неделе накрыла Свердловскую область. О том, как приходится выживать в непростых условиях, URA.RU рассказал один из местных жителей. «На улицах и в квартирах жара, ужас! О подвозе воды и речи нет, это называется — выживайте, как хотите. А если пожар? Воды не ни в гидрантах, ни в колонках. Можно, конечно, жалобу в область и в Москву написать, да только все равно обращение передадут в местные инстанции. И в итоге ничего не меняется», — посетовал мужчина. Жители многоквартирных домов спасаются тем, что ходят в частный сектор и просят у соседей набрать воды из скважин. Но носить тяжелые ведра могут позволить себе не все — например, пенсионерам такое не под силу. «Да и много ли натаскаешь в ведре? Ведь надо и еду приготовить, и посуду помыть, и самим помыться, и, простите, в унитаз налить», — объяснил житель поселка. Он добавил, что похожая ситуация в Изумруде была в 2022 году, однако тогда не было аномальной жары, и воду дали быстрее. В ресурсоснабжающей организации «АВТ плюс» пояснили, что в поселке произошел порыв и ведутся работы по его исправлению. «Вчера работали, сегодня продолжаем, на завтра [15 июня] намечена замена насоса. Из поселка Малышева в Изумруд вода уходит нормально, видимо, там не хватает мощности», — объяснили в компании.