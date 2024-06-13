13 июня 2024

Четверо мужчин пострадали в ДТП под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Всех пострадавших доставили в больницу
Всех пострадавших доставили в больницу Фото:

Четыре человека получили ранения в ДТП под Тюменью. Машина, в которой находились мужчины, врезалась в бетонные блоки и улетела в кювет. Об этом передает региональное ГИБДД.

«Четыре человека ранены в ДТП на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Лада“ въехал в бетонные блоки в месте реконструкции дороги, затем опрокинулся в кювет», — сообщили в ведомстве.

По данным инспекторов, за рулем находился водитель, не имеющий прав. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, все четверо доставлены в больницу. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

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Четыре человека получили ранения в ДТП под Тюменью. Машина, в которой находились мужчины, врезалась в бетонные блоки и улетела в кювет. Об этом передает региональное ГИБДД. «Четыре человека ранены в ДТП на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Лада“ въехал в бетонные блоки в месте реконструкции дороги, затем опрокинулся в кювет», — сообщили в ведомстве. По данным инспекторов, за рулем находился водитель, не имеющий прав. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, все четверо доставлены в больницу. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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