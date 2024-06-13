Четверо мужчин пострадали в ДТП под Тюменью

Всех пострадавших доставили в больницу
Четыре человека получили ранения в ДТП под Тюменью. Машина, в которой находились мужчины, врезалась в бетонные блоки и улетела в кювет. Об этом передает региональное ГИБДД.
«Четыре человека ранены в ДТП на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Автомобиль „Лада“ въехал в бетонные блоки в месте реконструкции дороги, затем опрокинулся в кювет», — сообщили в ведомстве.
По данным инспекторов, за рулем находился водитель, не имеющий прав. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, все четверо доставлены в больницу. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
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