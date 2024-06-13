В квартале «Екатеринбург-Сити» завершилось строительство шестиэтажного гастромолла «Главный». На площади 28 тысяч кв. м. расположатся восемь ресторанов, 30 корнеров и даже появится сцена. Как рассказали URA.RU в «УГМК-Застройщик», проект станет настоящей гастрономической меккой Екатеринбурга.
«Помимо вкусной и разнообразной еды гастромолл привлечет и культурной программой — мастер-классами, концертами и другими активностями. Для чего на первом этаже создадут сцену с медиаэкраном и современным уровнем технического оснащения», — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Здесь же появится сервис по доставке еды из нескольких корнеров сразу.
Интерьером в «Главном» занимался Григорий Заславский. Он постарался минимизировать уровень визуального шума, который характерен для большинства фудкортов. На площадке появится парящий сад, террасы на первом и втором этажах, которые займут треть от общей посадки гостей.
Управлять гастрорынком будет команда известного ресторатора Руслана Мухаметшина (The BARBARA, BREADWAY и TRIBU). «По сути визуально это будет единый огромный ресторан, со своим эстетическим кодом: с дорогой мебелью и концептуальными деталями, который закроет потребности гостя независимо от цели визита. При этом мы сохраняем невысокий средний чек и систему самообслуживания. Площадка сможет обслужить около пяти тысяч гостей в сутки», — уточнил Мухаметшин.
Верхние этажи займут офисы с лаундж-зонами, живыми растениями и переговорными комнатами. Для удобства гостей появится подземный двухуровневый паркинг. Гастромолл встретит посетителей в конце 2024 года. Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.
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