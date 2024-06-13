В Свердловской области продают плавающую дачу. Фото

14 июня 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Внутри плавдачи есть парилка и зона отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в городе Новороуральске продают плавающую дачу за 1,8 миллиона рублей. Объявление размещено на «Авито Недвижимости». Владелец необычного объекта рассказал URA.RU о его создании. «Я сначала хотел построить кораблик, чтобы катать людей. У меня база на берегу, а потом подумал, вот уплыву с людьми далеко, а кто останется на базе? Оставил ту затею. Затем ко мне пришли ребята из клуба моржей, мы договорились, что я им построю плавучий дом, чтобы они могли выходить на воду и нырять. Сейчас продаю в силу личных обстоятельств», — рассказал URA.RU владелец плавдачи. Дом построен на плоте из стали в 2021 году. Внутри есть парилка, отдельный зал для отдыха. нынешний хозяин отметил, что на судно можно поставить мотор мощностью 6-8 лошадиных сил. Ранее URA.RU рассказывало о другом интересном объекте недвижимости — коттедже с лифтом, который продают в Екатеринбурге за 100 миллионов. Внутри — полноценные офисные помещения, мраморные лестницы и кожаные кресла. Материалы, ремонт и отделка плавдачи — новые, выполнены в 2024 году Avito Плавдачу можно круглогодично сдавать в аренду Avito Изначально плавдачу построили для клуба моржей Avito Необычная дача внутри выглядит уютно Avito Благодаря тому, что плот сделан из прочной стали, судно не подтопляет Avito Продавец рассказал, что судно можно перемещать по водоему и с помощью обычной лодки Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в городе Новороуральске продают плавающую дачу за 1,8 миллиона рублей. Объявление размещено на «Авито Недвижимости». Владелец необычного объекта рассказал URA.RU о его создании. «Я сначала хотел построить кораблик, чтобы катать людей. У меня база на берегу, а потом подумал, вот уплыву с людьми далеко, а кто останется на базе? Оставил ту затею. Затем ко мне пришли ребята из клуба моржей, мы договорились, что я им построю плавучий дом, чтобы они могли выходить на воду и нырять. Сейчас продаю в силу личных обстоятельств», — рассказал URA.RU владелец плавдачи. Дом построен на плоте из стали в 2021 году. Внутри есть парилка, отдельный зал для отдыха. нынешний хозяин отметил, что на судно можно поставить мотор мощностью 6-8 лошадиных сил. Ранее URA.RU рассказывало о другом интересном объекте недвижимости — коттедже с лифтом, который продают в Екатеринбурге за 100 миллионов. Внутри — полноценные офисные помещения, мраморные лестницы и кожаные кресла.