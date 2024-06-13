В Свердловской области в городе Новороуральске продают плавающую дачу за 1,8 миллиона рублей. Объявление размещено на «Авито Недвижимости». Владелец необычного объекта рассказал URA.RU о его создании.
«Я сначала хотел построить кораблик, чтобы катать людей. У меня база на берегу, а потом подумал, вот уплыву с людьми далеко, а кто останется на базе? Оставил ту затею. Затем ко мне пришли ребята из клуба моржей, мы договорились, что я им построю плавучий дом, чтобы они могли выходить на воду и нырять. Сейчас продаю в силу личных обстоятельств», — рассказал URA.RU владелец плавдачи.
Дом построен на плоте из стали в 2021 году. Внутри есть парилка, отдельный зал для отдыха. нынешний хозяин отметил, что на судно можно поставить мотор мощностью 6-8 лошадиных сил.
Ранее URA.RU рассказывало о другом интересном объекте недвижимости — коттедже с лифтом, который продают в Екатеринбурге за 100 миллионов. Внутри — полноценные офисные помещения, мраморные лестницы и кожаные кресла.
Материалы, ремонт и отделка плавдачи — новые, выполнены в 2024 году
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В Свердловской области в городе Новороуральске продают плавающую дачу за 1,8 миллиона рублей. Объявление размещено на «Авито Недвижимости». Владелец необычного объекта рассказал URA.RU о его создании. «Я сначала хотел построить кораблик, чтобы катать людей. У меня база на берегу, а потом подумал, вот уплыву с людьми далеко, а кто останется на базе? Оставил ту затею. Затем ко мне пришли ребята из клуба моржей, мы договорились, что я им построю плавучий дом, чтобы они могли выходить на воду и нырять. Сейчас продаю в силу личных обстоятельств», — рассказал URA.RU владелец плавдачи. Дом построен на плоте из стали в 2021 году. Внутри есть парилка, отдельный зал для отдыха. нынешний хозяин отметил, что на судно можно поставить мотор мощностью 6-8 лошадиных сил. Ранее URA.RU рассказывало о другом интересном объекте недвижимости — коттедже с лифтом, который продают в Екатеринбурге за 100 миллионов. Внутри — полноценные офисные помещения, мраморные лестницы и кожаные кресла.