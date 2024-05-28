В ХМАО подскочили цены на овощи и сыр

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу апреля 2024 года стоимость овощей выросла на 9%, а сыр подорожал на 6,5%. Такие данные сообщают аналитики Тюменьстата.
«В ХМАО на конец апреля 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года наблюдалось повышение цен плодовоовощную продукцию — на 9%. Так же отмечен рост цен на сыр — на 6,5%», — говорится в сообщении на сайте. Также выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерку, рыбу и морепродукты и молоко. Повышение составило от 3 до 4,1%.
Снижение цен в округе отмечено на яйца — на 3,9% и на крупу и бобовые — на 1,9%. Алкоголь в Югре с начала года подорожал на 3,3%. По итогам апреля, лидером по удорожанию стали услуги зарубежного туризма — рост на 18,5%. Также отмечен рост на 9,6% на банковские услуги.
Аналитики ранее сообщили, что Нижневартовск (ХМАО) отличился самыми высокими ценами на ежедневные продукты питания по сравнению с Ханты-Мансийском, Сургутом и Белоярским. Вартовчанам дороже, чем в других городах округа, продают курицу, сосиски, рыбу, молоко и сахар. Вторым по дороговизне продуктов городом является Ханты-Мансийск.
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