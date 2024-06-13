В ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по ремонту квартир

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на услуги по ремонту квартир. Больше всего югорчане интересуются отделкой жилья под ключ, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Самыми популярными в этом мае стал ремонт квартир и домов под ключ. В топ-3 популярных услуг также вошли сантехнические услуги и услуги электриков. Жители ХМАО активно интересуются сборкой и ремонтом мебели, эта услуга входит в топ-5 услуг по ремонту в общей структуре спроса», — говорится в исследовании.
Стоимость услуг по ремонту под ключ в ХМАО начинается в среднем с 10 тысяч рублей. А услуги сантехников и электриков варьируются от 1,5-2,5 тысяч. Починить окна или балконы тем временем стоит от трех тысяч рублей, а цены на сборку и ремонт мебели начинаются с полутора тысяч. «К лету — за последний месяц — спрос на услугу по перетяжке мебели увеличился на 4%. Объявлений от специалистов стало больше на 12%», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров. Чаще всего югорчане стали обращаться за установкой антивирусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!