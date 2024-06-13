13 июня 2024

В ХМАО возник ажиотажный спрос на услуги по ремонту квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего югорчане интересуются ремонтом жилья под ключ
Чаще всего югорчане интересуются ремонтом жилья под ключ Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на услуги по ремонту квартир. Больше всего югорчане интересуются отделкой жилья под ключ, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Самыми популярными в этом мае стал ремонт квартир и домов под ключ. В топ-3 популярных услуг также вошли сантехнические услуги и услуги электриков. Жители ХМАО активно интересуются сборкой и ремонтом мебели, эта услуга входит в топ-5 услуг по ремонту в общей структуре спроса», — говорится в исследовании.

Стоимость услуг по ремонту под ключ в ХМАО начинается в среднем с 10 тысяч рублей. А услуги сантехников и электриков варьируются от 1,5-2,5 тысяч. Починить окна или балконы тем временем стоит от трех тысяч рублей, а цены на сборку и ремонт мебели начинаются с полутора тысяч. «К лету — за последний месяц — спрос на услугу по перетяжке мебели увеличился на 4%. Объявлений от специалистов стало больше на 12%», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров. Чаще всего югорчане стали обращаться за установкой антивирусов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на услуги по ремонту квартир. Больше всего югорчане интересуются отделкой жилья под ключ, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Самыми популярными в этом мае стал ремонт квартир и домов под ключ. В топ-3 популярных услуг также вошли сантехнические услуги и услуги электриков. Жители ХМАО активно интересуются сборкой и ремонтом мебели, эта услуга входит в топ-5 услуг по ремонту в общей структуре спроса», — говорится в исследовании. Стоимость услуг по ремонту под ключ в ХМАО начинается в среднем с 10 тысяч рублей. А услуги сантехников и электриков варьируются от 1,5-2,5 тысяч. Починить окна или балконы тем временем стоит от трех тысяч рублей, а цены на сборку и ремонт мебели начинаются с полутора тысяч. «К лету — за последний месяц — спрос на услугу по перетяжке мебели увеличился на 4%. Объявлений от специалистов стало больше на 12%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на услуги мастеров по ремонту компьютеров. Чаще всего югорчане стали обращаться за установкой антивирусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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