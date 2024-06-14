НАТО планирует создать три базы для координации военной помощи Украине. Видео

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Военные базы разместятся в трех странах
Военные базы разместятся в трех странах Фото:

НАТО в рамках миссии собирается создать военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Их задачей будет координировать военную помощь Украине.

«Будут созданы три военные базы, которые будут поставлять оружие Украине. Они разместятся на территория Польши, Румынии и Словакии», — передает РИА «Новости» слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил на радиостанции Kossuth.

Такой план разработала Организация Североатлантического договора. Он носит название «Миссия НАТО на Украине». 

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НАТО в рамках миссии собирается создать военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Их задачей будет координировать военную помощь Украине. «Будут созданы три военные базы, которые будут поставлять оружие Украине. Они разместятся на территория Польши, Румынии и Словакии», — передает РИА «Новости» слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил на радиостанции Kossuth. Такой план разработала Организация Североатлантического договора. Он носит название «Миссия НАТО на Украине». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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