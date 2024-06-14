Военные базы разместятся в трех странах
НАТО в рамках миссии собирается создать военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Их задачей будет координировать военную помощь Украине.
«Будут созданы три военные базы, которые будут поставлять оружие Украине. Они разместятся на территория Польши, Румынии и Словакии», — передает РИА «Новости» слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил на радиостанции Kossuth.
Такой план разработала Организация Североатлантического договора. Он носит название «Миссия НАТО на Украине».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.