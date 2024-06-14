В Челябинской области пройдет тотальная проверка водителей

Челябинских автомобилистов в ближайшие выходные тотально проверят на трезвость. Исключить из транспортного потока водителей в состоянии алкогольного опьянения, устроив массовые досмотры, решили в Госавтоинспекции, сообщили 14 июня в пресс-службе ведомства.
«Госавтоинспекция проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. В предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения», — сообщили ведомстве.
Автомобилистов будут проверять на территории всего региона. К экипажам ДПС присоединятся «передвижные пункты медицинского освидетельствования на состояние опьянения» Министерства здравоохранения. Проверить водителей можно будет сразу на месте.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан. Также в ведомстве попросили челябинцев, что, если станет известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции по месту выявления или по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112. Ведь это может спасти кому-то жизнь.
Также на трассы Челябинской области планируют выпустить автомобили, определяющие нарушения в потоке движения. Как сообщил замминистра общественной безопасности региона Николай Зубарев, ежедневно на каждый маршрут будет выходить две машины.
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