На челябинских трассах появятся спецмашины, определяющие нарушения в потоке

На трассы Челябинской области планируют выпустить автомобили, определяющие нарушения в потоке движения. Как сообщил замминистра общественной безопасности региона Николай Зубарев, ежедневно на каждый маршрут будет выходить две машины.
«Система будет установлена на автомобили подведомственного учреждения. Комплексы позволят фиксировать нарушения в потоке: определять скорость, выезд на встречную полосу, движение по обочине и выделенным полосам», — передает слова Зубарева корреспондент URA.RU с пресс-конференции в «КП-Челябинск».
Темой конференции стала безопасность на дорогах региона при использовании сервисов по поиску попутчиков. Зубарев отметил, что в борьбе с недобросовестными водителями поможет нормальное приложение. По его мнению, сервис должен контролировать скорость движения и время нахождения за рулем. При этом помочь может внедрение спутниковой системы по типу «Глонасс».
Начальник Госавтоинспекции региона Иван Путков также отметил, что водитель минивэна, разбившегося на трассе Челябинском — Екатеринбург, уснул из-за недостаточного отдыха. По данным ГАИ, он совершил несколько поездок подряд.
ДТП произошло 4 июня на трассе М-5. Водитель, совершая поездку в Екатеринбург, задремал и на высокой скорости врезался в дорожную технику. Вместе с ним в машине находилось еще шесть человек, трое из них и водитель погибли на месте.
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