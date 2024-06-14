Главный спорт-проект РМК получил признание на престижной премии в Екатеринбурге

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Мастер-класс от заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, академия единоборств рмк
Академия стала лучшей в номинации «Спортивный объект» Фото:

Академия единоборств РМК отличилась в премии «Твердые знаки», заняв первое место в номинации «Спортивный объект» за продвижение Екатеринбурга в медиа. Награду получил президент академии Иван Штырков, рассказали URA.RU представители организации.

«На премии были отмечены персоны, компании и бренды, которые продвигали Екатеринбург в информационном поле в 2023 году. Академия единоборств РМК стала лучшей в номинации „Спортивный объект“» — следует из сообщения. Награждение проводила начальник управления спорта администрации Людмила Фитина.

Премия «Твердые знаки» от «Коммерсанта» уникальна тем, что основывается на аналитике информационного поля страны и индексе цитируемости брендов. В предыдущем году клуб «Архангел Михаил», к которому принадлежит Академия единоборств РМК, выделился благодаря успехам своих бойцов — Петра Яна, Ивана Штыркова и Евгения Тищенко.

Также в премии отличился Фонд святой Екатерины, который стал лучшим в номинации «Благотворительность». Награду директору фонда Александру Андрееву вручал вице-мэр Константин Шевченко. Церемония прошла в международном центре искусств «Главный проспект».

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Академия единоборств РМК отличилась в премии «Твердые знаки», заняв первое место в номинации «Спортивный объект» за продвижение Екатеринбурга в медиа. Награду получил президент академии Иван Штырков, рассказали URA.RU представители организации. «На премии были отмечены персоны, компании и бренды, которые продвигали Екатеринбург в информационном поле в 2023 году. Академия единоборств РМК стала лучшей в номинации „Спортивный объект“» — следует из сообщения. Награждение проводила начальник управления спорта администрации Людмила Фитина. Премия «Твердые знаки» от «Коммерсанта» уникальна тем, что основывается на аналитике информационного поля страны и индексе цитируемости брендов. В предыдущем году клуб «Архангел Михаил», к которому принадлежит Академия единоборств РМК, выделился благодаря успехам своих бойцов — Петра Яна, Ивана Штыркова и Евгения Тищенко. Также в премии отличился Фонд святой Екатерины, который стал лучшим в номинации «Благотворительность». Награду директору фонда Александру Андрееву вручал вице-мэр Константин Шевченко. Церемония прошла в международном центре искусств «Главный проспект».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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