В Челябинске сгорело помещение завода. Видео

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение Фото:

В Челябинске 14 июня произошел пожар в одном из зданий предприятия. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория»,- сообщили URA.RU в МЧС.

Предварительно площадь горения на улице Героев Танкограда занимала 150 квадратных метров. Изначально жителей вблизи промзоны напугали звуки взрывов, сообщений о них в МЧС не поступало.

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В Челябинске 14 июня произошел пожар в одном из зданий предприятия. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону. «Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория»,- сообщили URA.RU в МЧС. Предварительно площадь горения на улице Героев Танкограда занимала 150 квадратных метров. Изначально жителей вблизи промзоны напугали звуки взрывов, сообщений о них в МЧС не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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