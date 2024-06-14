Пожарным удалось ликвидировать открытое горение
В Челябинске 14 июня произошел пожар в одном из зданий предприятия. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория»,- сообщили URA.RU в МЧС.
Предварительно площадь горения на улице Героев Танкограда занимала 150 квадратных метров. Изначально жителей вблизи промзоны напугали звуки взрывов, сообщений о них в МЧС не поступало.
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