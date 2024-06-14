Россиян предупредили о росте цен на дыни и арбузы

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Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России могут подорожать арбузы и дыни Фото:

Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России могут подорожать арбузы и дыни из Ростова, Волгограда и Астрахани. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Часть урожая бахчевых заменят поставки из Азербайджана и Ирана. На иностранные плоды цена будет выше», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что резкая смена температуры сократила урожай плодов 2024 года на 30%.

Telegram-канал заявил, что средняя стоимость арбузов и дынь поднимется на 15% или плод и вовсе подорожает вдвое. Арбузы, выращенные под пленкой, появятся на прилавках в начале июля. Плоды, выращенные в полях, будут только ближе к августу.

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Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России могут подорожать арбузы и дыни из Ростова, Волгограда и Астрахани. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Часть урожая бахчевых заменят поставки из Азербайджана и Ирана. На иностранные плоды цена будет выше», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что резкая смена температуры сократила урожай плодов 2024 года на 30%. Telegram-канал заявил, что средняя стоимость арбузов и дынь поднимется на 15% или плод и вовсе подорожает вдвое. Арбузы, выращенные под пленкой, появятся на прилавках в начале июля. Плоды, выращенные в полях, будут только ближе к августу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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