Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил об отставке

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Глава Астрахани Олег Полумордвинов сложил с себя полномочия Фото:

Глава Астрахани Олег Полумордвинов покидает пост. Об этом он сообщил днем 14 июня.

«Я принял непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал Олег Полумордвинов в telegram-канале. Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку. Также Полумордвинов выразил слова благодарности депутатам Городской Думы и команде муниципалитета. «Я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни», — в завершении дополнил политик.

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Глава Астрахани Олег Полумордвинов покидает пост. Об этом он сообщил днем 14 июня. «Я принял непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал Олег Полумордвинов в telegram-канале. Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку. Также Полумордвинов выразил слова благодарности депутатам Городской Думы и команде муниципалитета. «Я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни», — в завершении дополнил политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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