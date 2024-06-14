Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил об отставке

14 июня 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сложил с себя полномочия Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Глава Астрахани Олег Полумордвинов покидает пост. Об этом он сообщил днем 14 июня. «Я принял непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал Олег Полумордвинов в telegram-канале. Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку. Также Полумордвинов выразил слова благодарности депутатам Городской Думы и команде муниципалитета. «Я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни», — в завершении дополнил политик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Астрахани Олег Полумордвинов покидает пост. Об этом он сообщил днем 14 июня. «Я принял непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал Олег Полумордвинов в telegram-канале. Он поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку. Также Полумордвинов выразил слова благодарности депутатам Городской Думы и команде муниципалитета. «Я искренне надеюсь, что дальше будет только лучше, и шаг за шагом, общими усилиями, Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни», — в завершении дополнил политик.