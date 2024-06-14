Путин впервые рассказал, когда Запад был согласен закончить конфликт на Украине

Запад предлагал стать посредником для завершения конфликта на Украине после того, как российские войска заняли части Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что ранее не говорил об этом публично.
«Многие политики на Западе предложили РФ посреднические усилия по украинскому вопросу, когда она заняла часть Херсонской и Запорожской областей», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Путин уточнил, что один из западных представителей встречался с ним 5 марта 2022 года и сообщил о поддержке Великобритании и Франции. Однако попытки западного политика в посредничестве были отвергнуты на Украине.
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