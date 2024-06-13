Нефтяники согласовывают с врио губернатора кандидата на пост главы Сургута

Нефтяники согласовывают с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком своего кандидата на пост главы. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.
«Нефтяники согласовывают с Кухаруком своего кандидата на пост главы города. Кого именно пытаются протолкнуть, неизвестно, но говорят, что главная кандидатура — это Артем Кириленко. Он из клана „Сургутнефтегаза“, местный и во власти уже давно», — сообщил собеседник.
Уточнить информацию у самого Кириленко на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента. Между тем другой источник агентства сообщает, что Кириленко, который ранее не рассматривал возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы Сургута, изменил свое мнение. «Близкие к нему источники рассказывают, что он якобы не против занять этот пост, если поступит такое предложение», — отмечает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что один из фаворитов выбыл из гонки за пост главы Сургута. Артем Кириленко отказался от участия в конкурсе и уехал в отпуск. В итоге конкурс перенесли, а у Кириленко появилась возможность вновь заявиться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!