В центре Екатеринбурга Исеть покрылась неизвестным веществом. Фото

14 июня 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

К месту выброса отправили муниципальную экологическую инспекцию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 14 июня возле аллеи культуры река Исеть покрылась неизвестным веществом коричневого цвета. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В Исеть что-то сейчас стекает непонятного цвета», — сказал собеседник. Очевидец отметил, что вещество расходится дальше по реке, доходя до плавающих уток. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что комитет по экологии и природопользованию администрации первый раз сталкивается с информацией о сбросе веществ на данной территории. На место выдвинулись сотрудники муниципальной экологической инспекции, которые зафиксируют выброс. Отмечается, что в мэрию горожане не обращались. Росприроднадзор уже выявлял нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны Исети. В ведомстве пообещали принять необходимые меры. Неизвестное вещество обнаружили горожане Фото: читатель URA.RU Комитет по экологии первый раз столкнулся с информацией о выбросе веществ в этой зоне Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 14 июня возле аллеи культуры река Исеть покрылась неизвестным веществом коричневого цвета. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В Исеть что-то сейчас стекает непонятного цвета», — сказал собеседник. Очевидец отметил, что вещество расходится дальше по реке, доходя до плавающих уток. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что комитет по экологии и природопользованию администрации первый раз сталкивается с информацией о сбросе веществ на данной территории. На место выдвинулись сотрудники муниципальной экологической инспекции, которые зафиксируют выброс. Отмечается, что в мэрию горожане не обращались. Росприроднадзор уже выявлял нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны Исети. В ведомстве пообещали принять необходимые меры.