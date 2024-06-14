В центре Екатеринбурга Исеть покрылась неизвестным веществом. Фото

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Пятно на реке Исеть возле полпредства по УрФО. Екатеринбург , набережная, исеть, река кама
К месту выброса отправили муниципальную экологическую инспекцию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 14 июня возле аллеи культуры река Исеть покрылась неизвестным веществом коричневого цвета. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В Исеть что-то сейчас стекает непонятного цвета», — сказал собеседник. Очевидец отметил, что вещество расходится дальше по реке, доходя до плавающих уток.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что комитет по экологии и природопользованию администрации первый раз сталкивается с информацией о сбросе веществ на данной территории. На место выдвинулись сотрудники муниципальной экологической инспекции, которые зафиксируют выброс. Отмечается, что в мэрию горожане не обращались.

Росприроднадзор уже выявлял нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны Исети. В ведомстве пообещали принять необходимые меры.

Неизвестное вещество обнаружили горожане
Неизвестное вещество обнаружили горожане
Фото:
Комитет по экологии первый раз столкнулся с информацией о выбросе веществ в этой зоне
Комитет по экологии первый раз столкнулся с информацией о выбросе веществ в этой зоне
Фото:

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В Екатеринбурге днем 14 июня возле аллеи культуры река Исеть покрылась неизвестным веществом коричневого цвета. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В Исеть что-то сейчас стекает непонятного цвета», — сказал собеседник. Очевидец отметил, что вещество расходится дальше по реке, доходя до плавающих уток. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что комитет по экологии и природопользованию администрации первый раз сталкивается с информацией о сбросе веществ на данной территории. На место выдвинулись сотрудники муниципальной экологической инспекции, которые зафиксируют выброс. Отмечается, что в мэрию горожане не обращались. Росприроднадзор уже выявлял нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны Исети. В ведомстве пообещали принять необходимые меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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