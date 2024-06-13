В Нижневартовске маршрут, по которому проедет врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, пролегает вдали от скандальных строек. По данным собеседников агентства в политическом истеблишменте, из проблемных объектов изначально была запланирована только больница-долгострой, и только после корректировки программы окружными властями в график был включен визит в дачный поселок, находящийся под угрозой затопления.
«Первоначальная версия маршрута из проблемных объектов содержала только больницу на 1100 коек, которая находится на особом контроле у президента России Владимира Путина и должна быть введена в эксплуатацию в сентябре. Еще есть вопросы по садику в 27 квартале, строительство которого затянул курганский подрядчик. Остальные объекты можно засчитать в позитив. И после того, как округ выбросил объезд местных предпринимателей, в программе появился СОНТ „Успех“ в Старом Вартовске, пострадавший из-за паводка», — отмечает инсайдер.
В списках «позитивных» объектов, по словам информатора, строительство улицы Первопоселенцев и Северной, введенная в эксплуатацию школа № 44 с экологическим уклоном, а также бульвар на набережной Оби. «Нет ни скандального мусорного полигона братьев Павалаки, рекультивированного, по мнению силовиков, с нарушениями, ни биатлонного центра, в котором якобы тренируются 300 спортсменов, хотя до лицензирования стрельбища Росгвардией еще далеко, ни Рябинового бульвара, где еще в 2022 году должна была быть построена школа, но до проектирования которой так и не дошло», — уточняет собеседник агентства.
По данным URA.RU, план поездки главы региона может быть скорректирован, и вариант. В департамент внутренней политики Югры и мэрию Нижневартовска направлены запросы. Ответы на момент публикации не поступили.
Ранее URA.RU писало, что власти ограничили доступ жителей города к новому главе региона во время его поездки в Нижневартовск. Вместо встреч с общественниками и жителями в городе проведут мероприятие с участием трудовых коллективов, куда вход будет ограничен.
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