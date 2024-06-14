«ЕВРАЗ» отреагировал на новости о взрыве в Нижнем Тагиле. Видео

На тагильском предприятии ЕВРАЗ НТМК произошло коротко замыкание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие установки конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл на ЕВРАЗ. Нижний Тагил, евраз нтмк
Комбинат работает в штатном режиме Фото:

На предприятии ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил, Свердловская область) на подстанции «Доменной» 13 июня произошло короткое замыкание, из-за чего произошел «хлопок». Пострадавших и разрушения зданий нет, комбинат работает в штатном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе компании, реагируя на новости о взрыве.

«В четверг на подстанции „Доменная“ произошло короткое замыкание на кабельной линии высокого напряжения с последующим хлопком. Пострадавших нет, разрушения зданий и сооружений отсутствуют, комбинат работает в штатном режиме. Персонал проводит ремонт поврежденного оборудования», — сообщили в ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, 16 июня на предприятии пройдет плановый демонтаж устаревших конструкций на доменной печи №5 методом локальных взрывных работ.

О возможном ЧП на предприятии URA.RU сообщили очевидцы. Они запечатлели мощный огненный столб. Источники агентства опровергли сведения о взрыве. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил, что по линии ЕДДС информации не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предприятии ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил, Свердловская область) на подстанции «Доменной» 13 июня произошло короткое замыкание, из-за чего произошел «хлопок». Пострадавших и разрушения зданий нет, комбинат работает в штатном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе компании, реагируя на новости о взрыве. «В четверг на подстанции „Доменная“ произошло короткое замыкание на кабельной линии высокого напряжения с последующим хлопком. Пострадавших нет, разрушения зданий и сооружений отсутствуют, комбинат работает в штатном режиме. Персонал проводит ремонт поврежденного оборудования», — сообщили в ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, 16 июня на предприятии пройдет плановый демонтаж устаревших конструкций на доменной печи №5 методом локальных взрывных работ. О возможном ЧП на предприятии URA.RU сообщили очевидцы. Они запечатлели мощный огненный столб. Источники агентства опровергли сведения о взрыве. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил, что по линии ЕДДС информации не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...