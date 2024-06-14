Мэр Благовещенска раскрыл состояние пострадавших, которых сбил пьяный водитель

Мэр Благовещенска: 6 человек в тяжелом состоянии после аварии с пьяным водителем

14 июня 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП в Благовещенске трое детей находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, заявил Имамеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Благовещенске в результате ДТП с пьяным водителем пострадало шесть человек, из них трое — дети, их состояние оценивается как тяжелое и очень тяжелое. Об этом сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев. «Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии», — написал Имамеев в своем telegram-канале. Также ранее сообщалось о трех погибших: женщина 49 лет и два мальчика 14 и 15 лет. Ранее сообщалось, что в региона пьяный водитель наехал на девятерых человек. Мужчина жив, он пытался отрицать причастность к ДТП, а позже уточнил, что у него отказала педаль тормоза. Также появилось видео трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Благовещенске в результате ДТП с пьяным водителем пострадало шесть человек, из них трое — дети, их состояние оценивается как тяжелое и очень тяжелое. Об этом сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев. «Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии», — написал Имамеев в своем telegram-канале. Также ранее сообщалось о трех погибших: женщина 49 лет и два мальчика 14 и 15 лет. Ранее сообщалось, что в региона пьяный водитель наехал на девятерых человек. Мужчина жив, он пытался отрицать причастность к ДТП, а позже уточнил, что у него отказала педаль тормоза. Также появилось видео трагедии.