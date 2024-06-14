Рэпер Моргенштерн* выступил с жестким обвинением в адрес бывшей жены Дилары

Моргенштерн*: Дилара сделала предложение, чтобы получить гражданство Израиля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алишер Моргенштерн* сообщил, что Диларе Зинатуллиной помогали ее подруги в покупке кольца
Алишер Моргенштерн* сообщил, что Диларе Зинатуллиной помогали ее подруги в покупке кольца Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иноагентом) обвинил свою бывшую жену Дилару Зинатуллину в манипуляции для получения гражданства Израиля. По его словам, она сделала предложение артисту специально, чтобы получить второй паспорт. 

«Днем мы были в синагоге, разговаривали по поводу моего паспорта Израиля и задали вопрос: „А может Дилара получить гражданство?“. И нам ответили: „Только если вы будете женаты“», — рассказал Моргенштерн в интервью уoutube-каналу «Вписка».

Он заявил, что Зинатуллина спланировала покупку кольца, как только узнала о возможности получения паспорта. Рэпер выразил предположение, что девушке помогли ее подруги в совершении покупки. 

Также Моргенштерн выразил недовольство по поводу поведения Зинатуллиной во время их отношений, обвинив ее в корыстных мотивах. Он утверждал, что она регулярно требовала от него деньги. Рэпер рассказал, что хотел на ее день рождения подарить ей авто, а девушка в последний момент якобы передумала и попросила у него квартиру.

В то же время Моргенштерн положительно высказался о своей нынешней избраннице, блогере Лизе Василенко. По его словам, за время их отношений она лишь однажды попросила у него денег на обучение. 

Моргенштерн также рассказал, что два года назад получил паспорт Израиля. По его словам, он имел на это право, потому что его дедушка являлся евреем.

* Алишер Моргенштерн признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иноагентом) обвинил свою бывшую жену Дилару Зинатуллину в манипуляции для получения гражданства Израиля. По его словам, она сделала предложение артисту специально, чтобы получить второй паспорт.  «Днем мы были в синагоге, разговаривали по поводу моего паспорта Израиля и задали вопрос: „А может Дилара получить гражданство?“. И нам ответили: „Только если вы будете женаты“», — рассказал Моргенштерн в интервью уoutube-каналу «Вписка». Он заявил, что Зинатуллина спланировала покупку кольца, как только узнала о возможности получения паспорта. Рэпер выразил предположение, что девушке помогли ее подруги в совершении покупки.  Также Моргенштерн выразил недовольство по поводу поведения Зинатуллиной во время их отношений, обвинив ее в корыстных мотивах. Он утверждал, что она регулярно требовала от него деньги. Рэпер рассказал, что хотел на ее день рождения подарить ей авто, а девушка в последний момент якобы передумала и попросила у него квартиру. В то же время Моргенштерн положительно высказался о своей нынешней избраннице, блогере Лизе Василенко. По его словам, за время их отношений она лишь однажды попросила у него денег на обучение.  Моргенштерн также рассказал, что два года назад получил паспорт Израиля. По его словам, он имел на это право, потому что его дедушка являлся евреем. * Алишер Моргенштерн признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...