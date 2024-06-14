Рэпер Моргенштерн* выступил с жестким обвинением в адрес бывшей жены Дилары

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иноагентом) обвинил свою бывшую жену Дилару Зинатуллину в манипуляции для получения гражданства Израиля. По его словам, она сделала предложение артисту специально, чтобы получить второй паспорт.
«Днем мы были в синагоге, разговаривали по поводу моего паспорта Израиля и задали вопрос: „А может Дилара получить гражданство?“. И нам ответили: „Только если вы будете женаты“», — рассказал Моргенштерн в интервью уoutube-каналу «Вписка».
Он заявил, что Зинатуллина спланировала покупку кольца, как только узнала о возможности получения паспорта. Рэпер выразил предположение, что девушке помогли ее подруги в совершении покупки.
Также Моргенштерн выразил недовольство по поводу поведения Зинатуллиной во время их отношений, обвинив ее в корыстных мотивах. Он утверждал, что она регулярно требовала от него деньги. Рэпер рассказал, что хотел на ее день рождения подарить ей авто, а девушка в последний момент якобы передумала и попросила у него квартиру.
В то же время Моргенштерн положительно высказался о своей нынешней избраннице, блогере Лизе Василенко. По его словам, за время их отношений она лишь однажды попросила у него денег на обучение.
Моргенштерн также рассказал, что два года назад получил паспорт Израиля. По его словам, он имел на это право, потому что его дедушка являлся евреем.
* Алишер Моргенштерн признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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