Рэпер Моргенштрен* признался, что получил иностранное гражданство

14 июня 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Иноагент Моргенштерн получил израильское гражданство, потому что его родственник был евреем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иноагентом) сообщил, что два года назад получил паспорт Израиля. По его словам, он имел на это право, потому что его дедушка являлся евреем. «У меня израильский паспорт, наверное, года два. Когда случились всем известные события и мне пришлось менять локацию, мне мама сказала, что мы как евреи, потому что у меня дедушка еврей, имеем право получить паспорт, репатриация это называется», — заявил Моргенштерн в интервью уoutube-каналу «Вписка». Он добавил, что когда вернется на территорию РФ, то зарегистрирует свой паспорт. Ранее иноагент Моргенштерн сообщил, что не вернется в Россию из-за так называемых «злыдней». Согласно его уточнению, это те люди, которые могут посадить рэпера в тюрьму по возвращении на российскую территорию. Также артист заявил, что не понимает, почему к нему так относятся власти РФ, и отметил, что хочет съездить в Уфу к бабашке. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иноагентом) сообщил, что два года назад получил паспорт Израиля. По его словам, он имел на это право, потому что его дедушка являлся евреем. «У меня израильский паспорт, наверное, года два. Когда случились всем известные события и мне пришлось менять локацию, мне мама сказала, что мы как евреи, потому что у меня дедушка еврей, имеем право получить паспорт, репатриация это называется», — заявил Моргенштерн в интервью уoutube-каналу «Вписка». Он добавил, что когда вернется на территорию РФ, то зарегистрирует свой паспорт. Ранее иноагент Моргенштерн сообщил, что не вернется в Россию из-за так называемых «злыдней». Согласно его уточнению, это те люди, которые могут посадить рэпера в тюрьму по возвращении на российскую территорию. Также артист заявил, что не понимает, почему к нему так относятся власти РФ, и отметил, что хочет съездить в Уфу к бабашке. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом