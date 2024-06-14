Опекун заставляла племянника издеваться над Далером Бобиевым, угрожая выгнать из дома

Племянник издевался над Далером Бобиевым, чтобы не оказаться на улице

14 июня 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова несколько раз пыталась выйти из СИЗО к детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга опекунша Вероника Наумова заставляла 21-летнего племянника Даниила Егольникова издеваться над мальчиком, угрожая, что выгонит его из квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, в 2019—2022 годах обвиняемая [Вероника Наумова] совершила ряд преступлений в отношении малолетнего мальчика [Далера Бобиева]. Деяния она совершала как самостоятельно, так и с участием ее несовершеннолетнего племянника [Даниила Егольникова], на тот момент уже достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности. Она вовлекла его в совершение преступлений под угрозой того, что в случае неучастия выгонит его из квартиры», — объяснили в ведомстве. Новость по теме Опекунша, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, рвется на свободу. Фото, видео В июне 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. Тогда силовики, спасатели, волонтеры и неравнодушные граждане устроили масштабные поиски. Через пару дней тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вероника была задержана, ее поместили под стражу. Летом текущего года в уголовном деле появились два фигуранта — муж опекунши Александр Наумов (участник СВО) и Даниил Егольников (студент). Их обвиняют в истязаниях Далера. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга опекунша Вероника Наумова заставляла 21-летнего племянника Даниила Егольникова издеваться над мальчиком, угрожая, что выгонит его из квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, в 2019—2022 годах обвиняемая [Вероника Наумова] совершила ряд преступлений в отношении малолетнего мальчика [Далера Бобиева]. Деяния она совершала как самостоятельно, так и с участием ее несовершеннолетнего племянника [Даниила Егольникова], на тот момент уже достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности. Она вовлекла его в совершение преступлений под угрозой того, что в случае неучастия выгонит его из квартиры», — объяснили в ведомстве. В июне 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера. Тогда силовики, спасатели, волонтеры и неравнодушные граждане устроили масштабные поиски. Через пару дней тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. Вероника была задержана, ее поместили под стражу. Летом текущего года в уголовном деле появились два фигуранта — муж опекунши Александр Наумов (участник СВО) и Даниил Егольников (студент). Их обвиняют в истязаниях Далера. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.