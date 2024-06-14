Подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ в Белгородской области. Фото

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По предварительным данным, пострадали трое (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадали трое человек, отметил глава региона. На место выехали все службы.

Подъезд жилого дома обрушился в Белгороде
Фото:

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В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадали трое человек, отметил глава региона. На место выехали все службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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