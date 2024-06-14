По предварительным данным, пострадали трое (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадали трое человек, отметил глава региона. На место выехали все службы.
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