Подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ в Белгородской области. Фото

14 июня 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, пострадали трое (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадали трое человек, отметил глава региона. На место выехали все службы. Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/7851 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шебекино (Белгородская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома», — написал Гладков в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадали трое человек, отметил глава региона. На место выехали все службы.