В российский плен сдались 46 солдат ВСУ за неделю

Солдаты ВСУ сдались в плен в период с 8 по 14 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За неделю с 8 по 14 июня в плен к армии России сдались 46 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — написали в пресс-службе военного ведомства. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Помимо этого, в МО РФ заявили, что за неделю было уничтожено три самолета и два вертолета Воздушных сил Украины. Также российская ПВО перехватила 13 ракет ATACMS и три ракеты комплекса PATRIOT.
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