В российский плен сдались 46 солдат ВСУ за неделю

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, автомат, всу, наемник,  stock
Солдаты ВСУ сдались в плен в период с 8 по 14 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За неделю с 8 по 14 июня в плен к армии России сдались 46 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — написали в пресс-службе военного ведомства. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Помимо этого, в МО РФ заявили, что за неделю было уничтожено три самолета и два вертолета Воздушных сил Украины. Также российская ПВО перехватила 13 ракет ATACMS и три ракеты комплекса PATRIOT.

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За неделю с 8 по 14 июня в плен к армии России сдались 46 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — написали в пресс-службе военного ведомства. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Помимо этого, в МО РФ заявили, что за неделю было уничтожено три самолета и два вертолета Воздушных сил Украины. Также российская ПВО перехватила 13 ракет ATACMS и три ракеты комплекса PATRIOT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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