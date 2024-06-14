В российский плен сдались 46 солдат ВСУ за неделю

14 июня 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ сдались в плен в период с 8 по 14 июня Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За неделю с 8 по 14 июня в плен к армии России сдались 46 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — написали в пресс-службе военного ведомства. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Помимо этого, в МО РФ заявили, что за неделю было уничтожено три самолета и два вертолета Воздушных сил Украины. Также российская ПВО перехватила 13 ракет ATACMS и три ракеты комплекса PATRIOT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За неделю с 8 по 14 июня в плен к армии России сдались 46 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих», — написали в пресс-службе военного ведомства. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Помимо этого, в МО РФ заявили, что за неделю было уничтожено три самолета и два вертолета Воздушных сил Украины. Также российская ПВО перехватила 13 ракет ATACMS и три ракеты комплекса PATRIOT.