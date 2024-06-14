Германия передала Украине новые танки Leopard и другую технику

ФРГ направила Украине военную помощь, среди которой — 10 танков Leopard 1 A5, боеприпасы к ним, 20 боевых машин пехоты (БМП) MARDER и множество другой техники. Соответствующая информация опубликована в списке, размещенном на сайте немецкого правительства.
«10 танков Leopard 1 A5 с запчастями в рамках совместного проекта с Данией, 20 БМП MARDER, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП MARDER», — приводит правительство ФРГ список помощи. Также страна отправила Киеву два танка-мостоукладчика BEAVER, две бронеинженерные машины DACHS, зенитно-ракетную систему IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, три реактивные системы залпового огня HIMARS и множество боеприпасов разных калибров.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с начала 2022 года страны НАТО передали Украине оружие на сумму в 98 млрд долларов. Он также выразил надежду, что объемы помощи будут увеличиваться.
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ФРГ направила Украине военную помощь, среди которой — 10 танков Leopard 1 A5, боеприпасы к ним, 20 боевых машин пехоты (БМП) MARDER и множество другой техники. Соответствующая информация опубликована в списке, размещенном на сайте немецкого правительства. «10 танков Leopard 1 A5 с запчастями в рамках совместного проекта с Данией, 20 БМП MARDER, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП MARDER», — приводит правительство ФРГ список помощи. Также страна отправила Киеву два танка-мостоукладчика BEAVER, две бронеинженерные машины DACHS, зенитно-ракетную систему IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, три реактивные системы залпового огня HIMARS и множество боеприпасов разных калибров. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с начала 2022 года страны НАТО передали Украине оружие на сумму в 98 млрд долларов. Он также выразил надежду, что объемы помощи будут увеличиваться.