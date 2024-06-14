Германия передала Украине новые танки Leopard и другую технику

14 июня 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Германия отправила Киеву 20 БМП MARDER, три HIMARS и другую технику и боеприпасы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ направила Украине военную помощь, среди которой — 10 танков Leopard 1 A5, боеприпасы к ним, 20 боевых машин пехоты (БМП) MARDER и множество другой техники. Соответствующая информация опубликована в списке, размещенном на сайте немецкого правительства. Новость по теме Какие самолеты есть у ВСУ: оружие и структура воздушных войск Украины «10 танков Leopard 1 A5 с запчастями в рамках совместного проекта с Данией, 20 БМП MARDER, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП MARDER», — приводит правительство ФРГ список помощи. Также страна отправила Киеву два танка-мостоукладчика BEAVER, две бронеинженерные машины DACHS, зенитно-ракетную систему IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, три реактивные системы залпового огня HIMARS и множество боеприпасов разных калибров. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с начала 2022 года страны НАТО передали Украине оружие на сумму в 98 млрд долларов. Он также выразил надежду, что объемы помощи будут увеличиваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФРГ направила Украине военную помощь, среди которой — 10 танков Leopard 1 A5, боеприпасы к ним, 20 боевых машин пехоты (БМП) MARDER и множество другой техники. Соответствующая информация опубликована в списке, размещенном на сайте немецкого правительства. «10 танков Leopard 1 A5 с запчастями в рамках совместного проекта с Данией, 20 БМП MARDER, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП MARDER», — приводит правительство ФРГ список помощи. Также страна отправила Киеву два танка-мостоукладчика BEAVER, две бронеинженерные машины DACHS, зенитно-ракетную систему IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, три реактивные системы залпового огня HIMARS и множество боеприпасов разных калибров. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с начала 2022 года страны НАТО передали Украине оружие на сумму в 98 млрд долларов. Он также выразил надежду, что объемы помощи будут увеличиваться.