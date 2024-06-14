В Магнитогорске в реке Урал ищут тела двух подростков

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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, спасатели мчс
На месте работают сотрудники МЧС Фото:

Тела двух подростков, 13 и 14 лет, ищут вечером 14 июня в Магнитогорске Челябинской области в реке Урал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В экстренные службы поступило сообщение о двух утонувших подростках на реке Урал в Магнитогорске. Со слов очевидцев мальчики 13-14 лет купались в реке и не смогли выплыть из-за сильного течения. Глубина реки в этом месте составлять шесть-семь метров», — говорится в сообщении.

Акваторию и береговую линию реки Урал в настоящее время обследуют спасатели. На месте для оказания помощи родным работают психологи МЧС.

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Тела двух подростков, 13 и 14 лет, ищут вечером 14 июня в Магнитогорске Челябинской области в реке Урал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В экстренные службы поступило сообщение о двух утонувших подростках на реке Урал в Магнитогорске. Со слов очевидцев мальчики 13-14 лет купались в реке и не смогли выплыть из-за сильного течения. Глубина реки в этом месте составлять шесть-семь метров», — говорится в сообщении. Акваторию и береговую линию реки Урал в настоящее время обследуют спасатели. На месте для оказания помощи родным работают психологи МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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