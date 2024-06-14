В Магнитогорске в реке Урал ищут тела двух подростков

14 июня 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тела двух подростков, 13 и 14 лет, ищут вечером 14 июня в Магнитогорске Челябинской области в реке Урал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В экстренные службы поступило сообщение о двух утонувших подростках на реке Урал в Магнитогорске. Со слов очевидцев мальчики 13-14 лет купались в реке и не смогли выплыть из-за сильного течения. Глубина реки в этом месте составлять шесть-семь метров», — говорится в сообщении. Акваторию и береговую линию реки Урал в настоящее время обследуют спасатели. На месте для оказания помощи родным работают психологи МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тела двух подростков, 13 и 14 лет, ищут вечером 14 июня в Магнитогорске Челябинской области в реке Урал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В экстренные службы поступило сообщение о двух утонувших подростках на реке Урал в Магнитогорске. Со слов очевидцев мальчики 13-14 лет купались в реке и не смогли выплыть из-за сильного течения. Глубина реки в этом месте составлять шесть-семь метров», — говорится в сообщении. Акваторию и береговую линию реки Урал в настоящее время обследуют спасатели. На месте для оказания помощи родным работают психологи МЧС.