В Магнитогорске в реке Урал ищут тела двух подростков

На месте работают сотрудники МЧС
Тела двух подростков, 13 и 14 лет, ищут вечером 14 июня в Магнитогорске Челябинской области в реке Урал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В экстренные службы поступило сообщение о двух утонувших подростках на реке Урал в Магнитогорске. Со слов очевидцев мальчики 13-14 лет купались в реке и не смогли выплыть из-за сильного течения. Глубина реки в этом месте составлять шесть-семь метров», — говорится в сообщении.
Акваторию и береговую линию реки Урал в настоящее время обследуют спасатели. На месте для оказания помощи родным работают психологи МЧС.
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