Король Британии впервые высказался о заболевшей раком Кейт Миддлтон

Карл III заявил, что гордится Кейт Миддлтон, которая объявила о своей болезни
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Вооруженные силы Великобритании. stock, чарльз, карл III, карл 3,  stock
Карл III заявил, что он вместе с супругой будет помогать семье сына Фото:

Король Британии Карл III заявил, что с гордостью относится к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее она рассказала о том, что страдает от рака.

«Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Отмечается, что король Британии и его жена будут поддерживать семью.

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Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года. В январе 2024 года она перенесла операцию на брюшной полости. 22 марта она заявила, что у нее рак. По ее словам, это стало известно после хирургического вмешательства, передает RT. Сейчас супруга принца Уильяма, сына Карла III, проходит химиотерапию.

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Король Британии Карл III заявил, что с гордостью относится к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее она рассказала о том, что страдает от рака. «Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Отмечается, что король Британии и его жена будут поддерживать семью. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года. В январе 2024 года она перенесла операцию на брюшной полости. 22 марта она заявила, что у нее рак. По ее словам, это стало известно после хирургического вмешательства, передает RT. Сейчас супруга принца Уильяма, сына Карла III, проходит химиотерапию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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