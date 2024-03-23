Король Британии впервые высказался о заболевшей раком Кейт Миддлтон

Карл III заявил, что гордится Кейт Миддлтон, которая объявила о своей болезни

23 марта 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Карл III заявил, что он вместе с супругой будет помогать семье сына Фото: Министерство обороны Великобритании Король Британии Карл III заявил, что с гордостью относится к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее она рассказала о том, что страдает от рака. «Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Отмечается, что король Британии и его жена будут поддерживать семью. Новость по теме Куда пропала Кейт Миддлтон, которую Захарова посоветовала искать главе Минобороны Британии Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года. В январе 2024 года она перенесла операцию на брюшной полости. 22 марта она заявила, что у нее рак. По ее словам, это стало известно после хирургического вмешательства, передает RT. Сейчас супруга принца Уильяма, сына Карла III, проходит химиотерапию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Британии Карл III заявил, что с гордостью относится к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Ранее она рассказала о том, что страдает от рака. «Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Отмечается, что король Британии и его жена будут поддерживать семью. Кейт Миддлтон не появлялась на публике с конца прошлого года. В январе 2024 года она перенесла операцию на брюшной полости. 22 марта она заявила, что у нее рак. По ее словам, это стало известно после хирургического вмешательства, передает RT. Сейчас супруга принца Уильяма, сына Карла III, проходит химиотерапию.