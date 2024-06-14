14 июня 2024

ЦБ придумал новый способ защитить права вкладчиков и застрахованных лиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения вступят в силу с 1 января 2025
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 Фото:

С 1 января следующего года Банк России планирует ввести обязательство для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по выявлению и управлению конфликтами интересов. Это решение было озвучено самим регулятором для защиты прав вкладчиков и застрахованных лиц.

Центральный банк России разработал проект указания, который нацелен на обеспечение защиты прав клиентов НПФ. Проект указания предусматривает установление правил выявления конфликтов интересов и предотвращения таких ситуаций, сообщается в документе.

По информации ЦБ РФ, новые нормативы для НПФ будут соответствовать уже существующим требованиям, применяемым к профессиональным участникам рынка и управляющим компаниям, что должно способствовать повышению прозрачности деятельности фондов и защите интересов их клиентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января следующего года Банк России планирует ввести обязательство для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по выявлению и управлению конфликтами интересов. Это решение было озвучено самим регулятором для защиты прав вкладчиков и застрахованных лиц. Центральный банк России разработал проект указания, который нацелен на обеспечение защиты прав клиентов НПФ. Проект указания предусматривает установление правил выявления конфликтов интересов и предотвращения таких ситуаций, сообщается в документе. По информации ЦБ РФ, новые нормативы для НПФ будут соответствовать уже существующим требованиям, применяемым к профессиональным участникам рынка и управляющим компаниям, что должно способствовать повышению прозрачности деятельности фондов и защите интересов их клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...