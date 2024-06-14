ЦБ придумал новый способ защитить права вкладчиков и застрахованных лиц

С 1 января следующего года Банк России планирует ввести обязательство для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по выявлению и управлению конфликтами интересов. Это решение было озвучено самим регулятором для защиты прав вкладчиков и застрахованных лиц.
Центральный банк России разработал проект указания, который нацелен на обеспечение защиты прав клиентов НПФ. Проект указания предусматривает установление правил выявления конфликтов интересов и предотвращения таких ситуаций, сообщается в документе.
По информации ЦБ РФ, новые нормативы для НПФ будут соответствовать уже существующим требованиям, применяемым к профессиональным участникам рынка и управляющим компаниям, что должно способствовать повышению прозрачности деятельности фондов и защите интересов их клиентов.
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