США не нашли нарушений при проверке «Азова»*

США проверили украинский батальон «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) и не нашли нарушений, которые могли бы помешать отправлять им помощь. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
«Никаких доказательств нарушений со стороны бригады „Азов“, которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено. Мы приветствуем это заключение», — передает слова Кислицы РИА Новости.
В Соединенных Штатах ранее существовало ограничение на предоставление поддержки формированию «Азов» из-за националистических убеждений и действий этой группы. Тем не менее, в прошлом году издание Washington Post привело слова представителя Государственного департамента, который указывал на отсутствие реального воздействия данного запрета.
*Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещенной в России
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