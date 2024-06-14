В Запорожье резко возросло число дезертиров ВСУ

В Запорожской области резко увеличилось число дезертиров со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На запорожском фронте резко начало расти число дезертиров в ВСУ. Показательно, что дана команда не акцентировать на этом внимание, сильно не наказывать самовольно оставляющих подразделения, а просто их ловить и возвращать», — передает слова Владимира Рогова ТАСС.
По словам председателя Общественной палаты РФ, за последние две недели удалось вернуть около трети дезертиров. Такие бойцы ВСУ пытаются скрываться у родственников и знакомых, уточнил Рогов.
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