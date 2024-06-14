14 июня 2024

В Запорожье резко возросло число дезертиров ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Число дезертиров в Запорожской области значительно выросло, уточнил Рогов
Число дезертиров в Запорожской области значительно выросло, уточнил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области резко увеличилось число дезертиров со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На запорожском фронте резко начало расти число дезертиров в ВСУ. Показательно, что дана команда не акцентировать на этом внимание, сильно не наказывать самовольно оставляющих подразделения, а просто их ловить и возвращать», — передает слова Владимира Рогова ТАСС.

По словам председателя Общественной палаты РФ, за последние две недели удалось вернуть около трети дезертиров. Такие бойцы ВСУ пытаются скрываться у родственников и знакомых, уточнил Рогов.

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В Запорожской области резко увеличилось число дезертиров со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «На запорожском фронте резко начало расти число дезертиров в ВСУ. Показательно, что дана команда не акцентировать на этом внимание, сильно не наказывать самовольно оставляющих подразделения, а просто их ловить и возвращать», — передает слова Владимира Рогова ТАСС. По словам председателя Общественной палаты РФ, за последние две недели удалось вернуть около трети дезертиров. Такие бойцы ВСУ пытаются скрываться у родственников и знакомых, уточнил Рогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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