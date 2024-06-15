В Шебекино возросло количество жертв из-за обрушения дома

Гладков: пять человек погибли из-за обрушения подъезда в Шебекино
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших жителей из-за атаки ВСУ составляет шесть человек
Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших жителей из-за атаки ВСУ составляет шесть человек Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Шебекино (Белгородская область) завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, число жертв достигло пяти человек. 

«Из-под завалов удалось поднять останки четырех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что врачи неоднократно проводили реанимационные мероприятия из-за остановки сердца, однако тяжелые ранения оказались несовместимы с жизнью.

В результате инцидента пострадали шесть мирных жителей, также шестерых удалось спасти с верхних этажей здания. Губернатор выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. В МЧС РФ сообщили, что более 20 квартир разрушено, передает телеканал 360. 

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В Шебекино (Белгородская область) завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, число жертв достигло пяти человек.  «Из-под завалов удалось поднять останки четырех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что врачи неоднократно проводили реанимационные мероприятия из-за остановки сердца, однако тяжелые ранения оказались несовместимы с жизнью. В результате инцидента пострадали шесть мирных жителей, также шестерых удалось спасти с верхних этажей здания. Губернатор выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. В МЧС РФ сообщили, что более 20 квартир разрушено, передает телеканал 360. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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