В Шебекино возросло количество жертв из-за обрушения дома

В Шебекино (Белгородская область) завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, число жертв достигло пяти человек.
«Из-под завалов удалось поднять останки четырех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что врачи неоднократно проводили реанимационные мероприятия из-за остановки сердца, однако тяжелые ранения оказались несовместимы с жизнью.
В результате инцидента пострадали шесть мирных жителей, также шестерых удалось спасти с верхних этажей здания. Губернатор выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших.
Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. В МЧС РФ сообщили, что более 20 квартир разрушено, передает телеканал 360.
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