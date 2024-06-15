Власти Кубы пришли в бешенство из-за американской подлодки в своих водах

МИД Кубы: Гавана не рада заходу подлодки Helena на базу США в Гуантанамо
© Служба новостей «URA.RU»
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Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что правительство было в курсе о заходе подводной лодки
Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что правительство было в курсе о заходе подводной лодки Фото:

Правительство Кубы было уведомлено о заходе американской подводной лодки USS Helena на военно-морскую базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Гавана не одобряет, учитывая сложные отношения с Вашингтоном. Об этом заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.

«Нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы», — заявил Фернандес. Его слова передает издание Cubadebate. Он отметил, что правительство было в курсе о заходе USS Helena на военно-морскую базу США в Гуантанамо. 

В это же время корабельная ударная группа Северного флота РФ, включая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода зашла в порт Гаваны, передает RT. Визит российской делегации продлится с 12 по 17 июня. Параллельно с российскими и американскими судами на Кубу прибыл канадский патрульный фрегат HMCS Margaret Brooke, отмечая 80-летие дипломатических отношений между Канадой и Кубой.

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Правительство Кубы было уведомлено о заходе американской подводной лодки USS Helena на военно-морскую базу США в Гуантанамо. Однако такие визиты Гавана не одобряет, учитывая сложные отношения с Вашингтоном. Об этом заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио. «Нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы», — заявил Фернандес. Его слова передает издание Cubadebate. Он отметил, что правительство было в курсе о заходе USS Helena на военно-морскую базу США в Гуантанамо.  В это же время корабельная ударная группа Северного флота РФ, включая АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода зашла в порт Гаваны, передает RT. Визит российской делегации продлится с 12 по 17 июня. Параллельно с российскими и американскими судами на Кубу прибыл канадский патрульный фрегат HMCS Margaret Brooke, отмечая 80-летие дипломатических отношений между Канадой и Кубой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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