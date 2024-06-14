В Кургане устранили аварию, из-за которой двое суток не было воды

В Кургане восстановлено водоснабжение после аварии на трубопроводе, идущем от Арбинки до города. Работы по устранению проблемы были завершены в 3:00 ночи, сообщает пресс-служба «Водного Союза».
«Уважаемые потребители! Авария на трубопроводе, идущем от Арбинки в город, сегодня ночью устранена. В 3:00 водоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.
В ресурсоснабжающей организации отметили, что вода в системе водоснабжения временно подается с повышенным содержанием хлора. 16 июня будет произведен отбор проб воды. Результаты исследований будут готовы в понедельник. До их получения использовать воду можно только для технических нужд.
Воду в Кургане отключали воду с 22:00 13 июня. Над устранением аварии коммунальщики работали круглосуточно. Работу осложняли погодные условия и последствия паводка.
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