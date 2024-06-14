14 июня 2024

В Кургане устранили аварию, из-за которой двое суток не было воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане возобновили водоснабжение
В Кургане возобновили водоснабжение Фото:

В Кургане восстановлено водоснабжение после аварии на трубопроводе, идущем от Арбинки до города. Работы по устранению проблемы были завершены в 3:00 ночи, сообщает пресс-служба «Водного Союза». 

«Уважаемые потребители! Авария на трубопроводе, идущем от Арбинки в город, сегодня ночью устранена. В 3:00 водоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что вода в системе водоснабжения временно подается с повышенным содержанием хлора. 16 июня будет произведен отбор проб воды. Результаты исследований будут готовы в понедельник. До их получения использовать воду можно только для технических нужд.

Воду в Кургане отключали воду с 22:00 13 июня. Над устранением аварии коммунальщики работали круглосуточно. Работу осложняли погодные условия и последствия паводка. 

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В Кургане восстановлено водоснабжение после аварии на трубопроводе, идущем от Арбинки до города. Работы по устранению проблемы были завершены в 3:00 ночи, сообщает пресс-служба «Водного Союза».  «Уважаемые потребители! Авария на трубопроводе, идущем от Арбинки в город, сегодня ночью устранена. В 3:00 водоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении. В ресурсоснабжающей организации отметили, что вода в системе водоснабжения временно подается с повышенным содержанием хлора. 16 июня будет произведен отбор проб воды. Результаты исследований будут готовы в понедельник. До их получения использовать воду можно только для технических нужд. Воду в Кургане отключали воду с 22:00 13 июня. Над устранением аварии коммунальщики работали круглосуточно. Работу осложняли погодные условия и последствия паводка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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