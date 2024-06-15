Водителя из Благовещенска, который въехал в людей на полной скорости, арестовали

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Мужчину заключили под стражу до суда Фото:

Водитель минивэна, который накануне устроил смертельное ДТП в Благовещенске, помещен в СИЗО. В результате аварии погибли пять человек.

«В Благовещенске мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, в том числе детей, заключен под стражу», — сообщает Следком по Амурской области в своем telegram-канале. Ему предъявлено обвинение.

Водителю минивэна 59 лет. Накануне он въехал в толпу людей на полной скорости будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли пять человек, в том числе дети.

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Водитель минивэна, который накануне устроил смертельное ДТП в Благовещенске, помещен в СИЗО. В результате аварии погибли пять человек. «В Благовещенске мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, в том числе детей, заключен под стражу», — сообщает Следком по Амурской области в своем telegram-канале. Ему предъявлено обвинение. Водителю минивэна 59 лет. Накануне он въехал в толпу людей на полной скорости будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли пять человек, в том числе дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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