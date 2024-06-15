Водителя из Благовещенска, который въехал в людей на полной скорости, арестовали

15 июня 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мужчину заключили под стражу до суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель минивэна, который накануне устроил смертельное ДТП в Благовещенске, помещен в СИЗО. В результате аварии погибли пять человек. «В Благовещенске мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, в том числе детей, заключен под стражу», — сообщает Следком по Амурской области в своем telegram-канале. Ему предъявлено обвинение. Водителю минивэна 59 лет. Накануне он въехал в толпу людей на полной скорости будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли пять человек, в том числе дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель минивэна, который накануне устроил смертельное ДТП в Благовещенске, помещен в СИЗО. В результате аварии погибли пять человек. «В Благовещенске мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, в том числе детей, заключен под стражу», — сообщает Следком по Амурской области в своем telegram-канале. Ему предъявлено обвинение. Водителю минивэна 59 лет. Накануне он въехал в толпу людей на полной скорости будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли пять человек, в том числе дети.