Водителя из Благовещенска, который въехал в людей на полной скорости, арестовали

Мужчину заключили под стражу до суда
Водитель минивэна, который накануне устроил смертельное ДТП в Благовещенске, помещен в СИЗО. В результате аварии погибли пять человек.
«В Благовещенске мужчина, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть людей, в том числе детей, заключен под стражу», — сообщает Следком по Амурской области в своем telegram-канале. Ему предъявлено обвинение.
Водителю минивэна 59 лет. Накануне он въехал в толпу людей на полной скорости будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли пять человек, в том числе дети.
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