Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

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Санкции против России вообще и Урала в частности

Бельгийский депозитарий Euroclear прекратил процесс разблокирования российских активов из-за того, что США наложили санкции на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сказано в письме Euroclear своим клиентам.

«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — указано в письме Euroclear. Документ имеется в распоряжении РБК. Уточняется, что в настоящий момент банк изучает, как американские санкции повлияют на процесс разблокирования.

Активы российских инвесторов заморожены с весны 2022 года в депозитариях Euroclear и Clearstream. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов. 12 июня США ввели санкции против НРД, заморозив его активы и введя вторичные санкции.

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Бельгийский депозитарий Euroclear прекратил процесс разблокирования российских активов из-за того, что США наложили санкции на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сказано в письме Euroclear своим клиентам. «До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — указано в письме Euroclear. Документ имеется в распоряжении РБК. Уточняется, что в настоящий момент банк изучает, как американские санкции повлияют на процесс разблокирования. Активы российских инвесторов заморожены с весны 2022 года в депозитариях Euroclear и Clearstream. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов. 12 июня США ввели санкции против НРД, заморозив его активы и введя вторичные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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