Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Бельгийский депозитарий Euroclear прекратил процесс разблокирования российских активов из-за того, что США наложили санкции на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сказано в письме Euroclear своим клиентам.
«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — указано в письме Euroclear. Документ имеется в распоряжении РБК. Уточняется, что в настоящий момент банк изучает, как американские санкции повлияют на процесс разблокирования.
Активы российских инвесторов заморожены с весны 2022 года в депозитариях Euroclear и Clearstream. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов. 12 июня США ввели санкции против НРД, заморозив его активы и введя вторичные санкции.
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