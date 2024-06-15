Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

15 июня 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Деньги останутся замороженными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бельгийский депозитарий Euroclear прекратил процесс разблокирования российских активов из-за того, что США наложили санкции на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сказано в письме Euroclear своим клиентам. «До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — указано в письме Euroclear. Документ имеется в распоряжении РБК. Уточняется, что в настоящий момент банк изучает, как американские санкции повлияют на процесс разблокирования. Активы российских инвесторов заморожены с весны 2022 года в депозитариях Euroclear и Clearstream. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов. 12 июня США ввели санкции против НРД, заморозив его активы и введя вторичные санкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бельгийский депозитарий Euroclear прекратил процесс разблокирования российских активов из-за того, что США наложили санкции на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сказано в письме Euroclear своим клиентам. «До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — указано в письме Euroclear. Документ имеется в распоряжении РБК. Уточняется, что в настоящий момент банк изучает, как американские санкции повлияют на процесс разблокирования. Активы российских инвесторов заморожены с весны 2022 года в депозитариях Euroclear и Clearstream. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов. 12 июня США ввели санкции против НРД, заморозив его активы и введя вторичные санкции.