Политика КПРФ определилась с кандидатом в губернаторы Челябинской области Кандидатом в губернаторы Челябинской области от КПРФ станет Эльдар Гильмутдинов 15 июня 2024 в 17:14 Размер текста - 17 + Эльдар Гильмутдинов пойдет на выборы губернатора от КПРФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Челябинской области будет депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов. Такое решение принято на региональной конференции партии 15 июня. Об этом URA.RU сообщили в обкоме КПРФ. «Принято решение выдвинуть от КПРФ на выборах губернатора Эльдара Гильмутдинова. В самое ближайшее время он подаст документы в избирком», — заявили в обкоме. «Единая Россия» поддерживает на выборах действующего губернатора Алексея Текслера. Партия «Яблоко» выдвинула руководителя регионального отделения Ярослава Щербакова. От «Зеленой альтернативы» выдвинулся зампредседателя партии Степан Соловев. На областной конференции ЛДПР принято решение поддержать на выборах депутата ЗСО Виталия Пашина. Текслер, Щербаков и Соловьев уже подали документы в облизбирком. Выборы губернатора пройдут 7 и 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Челябинской области будет депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов. Такое решение принято на региональной конференции партии 15 июня. Об этом URA.RU сообщили в обкоме КПРФ. «Принято решение выдвинуть от КПРФ на выборах губернатора Эльдара Гильмутдинова. В самое ближайшее время он подаст документы в избирком», — заявили в обкоме. «Единая Россия» поддерживает на выборах действующего губернатора Алексея Текслера. Партия «Яблоко» выдвинула руководителя регионального отделения Ярослава Щербакова. От «Зеленой альтернативы» выдвинулся зампредседателя партии Степан Соловев. На областной конференции ЛДПР принято решение поддержать на выборах депутата ЗСО Виталия Пашина. Текслер, Щербаков и Соловьев уже подали документы в облизбирком. Выборы губернатора пройдут 7 и 8 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям