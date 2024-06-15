Губернатор раскрыл причину взрыва на газопроводе в Саратове

Губернатор Бусаргин: взрыв на газопроводе в Саратове мог случиться из-за жары
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Взрыв газопровода в Саратове произошел, предварительно, из-за аномальной жары, заявил Бусаргин Фото:

Взрыв газопровода в Саратове, по предварительной информации, произошел из-за аномально высокой температуры воздуха на улицах города. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают спецслужбы, сам газопровод перекрыт.

Ранее сообщалось, что в Саратове на газопроводе произошел взрыв, также в сети появилось видео произошедшего. Возгорание было видно за несколько километров.

UPD: Бусаргин сообщил, что пожар был локализован.

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Взрыв газопровода в Саратове, по предварительной информации, произошел из-за аномально высокой температуры воздуха на улицах города. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают спецслужбы, сам газопровод перекрыт. Ранее сообщалось, что в Саратове на газопроводе произошел взрыв, также в сети появилось видео произошедшего. Возгорание было видно за несколько километров. UPD: Бусаргин сообщил, что пожар был локализован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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