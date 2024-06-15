Происшествия Губернатор раскрыл причину взрыва на газопроводе в Саратове Губернатор Бусаргин: взрыв на газопроводе в Саратове мог случиться из-за жары 15 июня 2024 в 17:46 Размер текста - 17 + Взрыв газопровода в Саратове произошел, предварительно, из-за аномальной жары, заявил Бусаргин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрыв газопровода в Саратове, по предварительной информации, произошел из-за аномально высокой температуры воздуха на улицах города. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал Бусаргин в своем telegram-канале . Он добавил, что на месте работают спецслужбы, сам газопровод перекрыт. Ранее сообщалось, что в Саратове на газопроводе произошел взрыв, также в сети появилось видео произошедшего. Возгорание было видно за несколько километров. UPD: Бусаргин сообщил, что пожар был локализован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Взрыв газопровода в Саратове, по предварительной информации, произошел из-за аномально высокой температуры воздуха на улицах города. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают спецслужбы, сам газопровод перекрыт. Ранее сообщалось, что в Саратове на газопроводе произошел взрыв, также в сети появилось видео произошедшего. Возгорание было видно за несколько километров. UPD: Бусаргин сообщил, что пожар был локализован. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям