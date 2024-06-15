Выставку «Россия» посетил 16-миллионный гость. Фото, видео

15 июня 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Семья выиграла путешествие в Самарскую область Пресс-служба выставки «Россия» / Сергей Баранов Выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетил 16-миллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. Она вместе с семьей получила в подарок путешествие по Самарской области, рассказала мама девочки Наталья Ельшина. «Мы из Москвы, очень любим путешествовать и предпочитаем отдых в России. Совсем скоро мы поедем в Крым на летние каникулы. Мы никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие», — поделилась Наталья Ельшина, ее слова приводит пресс-служба выставки . Она отметила, что для семьи выигрыш стал большой неожиданностью. Елизавету, ее брата Романа и маму поздравили на стенде, посвященном Самарской области. Именно в этот регион и поедет семья. Сертификат получила Елизавета. Победителей поздравил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В регионе семья увидит самую длинную набережную в Европе, местный Арбат и Жигулевский пивоваренный завод. Также они посетят село Ширяево, которое считается одним из самых красивых в России. В нем художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге». После семья отправится в Тольятти. Генеральный директор «России» Наталья Виртуозова уточнила, что до конца выставки осталось всего 24 дня. «Всех приглашаем в гости», — добавила она. Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года. Сначала она действовала до 12 апреля текущего года, однако позже было решено продлить ее до 8 июля из-за большой популярности. На ней представлены достижения регинов, передовые российские проекты, а также другие инновационные разработки. Вячеслав Федорищев поздравил семью с путешествием в его регион Пресс-служба Выставки «Россия» / Сергей Баранов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетил 16-миллионный гость. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. Она вместе с семьей получила в подарок путешествие по Самарской области, рассказала мама девочки Наталья Ельшина. «Мы из Москвы, очень любим путешествовать и предпочитаем отдых в России. Совсем скоро мы поедем в Крым на летние каникулы. Мы никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие», — поделилась Наталья Ельшина, ее слова приводит пресс-служба выставки. Она отметила, что для семьи выигрыш стал большой неожиданностью. Елизавету, ее брата Романа и маму поздравили на стенде, посвященном Самарской области. Именно в этот регион и поедет семья. Сертификат получила Елизавета. Победителей поздравил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В регионе семья увидит самую длинную набережную в Европе, местный Арбат и Жигулевский пивоваренный завод. Также они посетят село Ширяево, которое считается одним из самых красивых в России. В нем художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге». После семья отправится в Тольятти. Генеральный директор «России» Наталья Виртуозова уточнила, что до конца выставки осталось всего 24 дня. «Всех приглашаем в гости», — добавила она. Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года. Сначала она действовала до 12 апреля текущего года, однако позже было решено продлить ее до 8 июля из-за большой популярности. На ней представлены достижения регинов, передовые российские проекты, а также другие инновационные разработки.