В Германии призвали Украину согласиться на условия Путина

Немецкий политолог Варвик: Киев не получит условия лучше, чем предложил Путин

15 июня 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин предложил Украине вывести войска с новых территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий политолог Йоханнес Варвик призвал Украину согласиться на предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине. Политолог отметил, что лучших условий уже не будет, а сторонам следует прийти к дипломатическому урегулированию. «Эти условия были бы не очень хорошими для Украины, в этом нет сомнений. Но вопрос в том, можно ли достичь лучших условий?» — заявил Йоханнес Варвик в интервью телеканалу Phoenix. Запись опубликована на youtube-канале СМИ. Политолог отметил, что стратегия Запада по России не дала результатов. Поэтому сейчас надо вернуться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Также партнеры Киева больше не могут утверждать, что Путин якобы не готов к переговорам. Ранее глава России заявил, что ВС РФ прекратят огонь, когда ВСУ уйдут с новых территорий. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО. Если Украина отвергнет и эти предложения, то новые российские условия будут жестче. Еще Путин предложил отменить санкции против РФ, «перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстановить отношения с Украиной и Европой», передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкий политолог Йоханнес Варвик призвал Украину согласиться на предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине. Политолог отметил, что лучших условий уже не будет, а сторонам следует прийти к дипломатическому урегулированию. «Эти условия были бы не очень хорошими для Украины, в этом нет сомнений. Но вопрос в том, можно ли достичь лучших условий?» — заявил Йоханнес Варвик в интервью телеканалу Phoenix. Запись опубликована на youtube-канале СМИ. Политолог отметил, что стратегия Запада по России не дала результатов. Поэтому сейчас надо вернуться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Также партнеры Киева больше не могут утверждать, что Путин якобы не готов к переговорам. Ранее глава России заявил, что ВС РФ прекратят огонь, когда ВСУ уйдут с новых территорий. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО. Если Украина отвергнет и эти предложения, то новые российские условия будут жестче. Еще Путин предложил отменить санкции против РФ, «перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстановить отношения с Украиной и Европой», передает 360.ru.