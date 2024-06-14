Как мир отреагировал на предложение Путина закончить конфликт на Украине

Путин: РФ прекратит огонь по территории Украины, когда будут выведены войска

14 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что Украина должна вывести свои войска, тогда огонь будет прекращен. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На встрече с руководством МИД РФ президент РФ Владимир Путин сделал последнее мирное предложение Украине. По его словам, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР, после чего Россия прекратит огонь. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Как в мире отреагировали на заявление Путина — в материале URA.RU. Как Украина отреагировала на заявление Путина Киев отклонил предложенный Путиным план мирного урегулирования конфликта на Украине, не увидев в нем ничего нового. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «В этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить конфликт. <…> Это все полный обман. Поэтому — еще раз — избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла предложения России», — написал Подоляк в соцсети Х. МИД Украины также критически отреагировал на предложение президента России о мирных переговорах, подчеркивая сомнения в искренности намерений Москвы. В дополнение, МИД Украины выразил уверенность в необходимости создания международной коалиции для противодействия РФ и подчеркнул важность участия максимального числа стран в Глобальном саммите мира для достижения справедливого решения конфликта. Как в РФ отреагировали на новое предложение Путина Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявление Путина о выводе украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе Украины от вступления в НАТО будет активно использоваться в рамках международного сотрудничества, включая работу с Китаем и странами БРИКС и ШОС. Он отметил, что предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые многими из этих стран, до сих пор игнорируются киевским режимом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ офиса президента Украины Владимира Зеленского принять предложения Путина по мирному урегулированию на Украине. Она заявила в беседе с РИА Новости, что такое решение лишает украинцев реального шанса на мир. «Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — отметила Захарова. Вся территория Украины может войти в состав РФ. Таким предположением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска. Медведев также заявил, что Зеленский потерял всякую власть и его приказы не должны исполняться. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала мирное предложение Путина по урегулированию конфликта на Украине. Она описала в своем telegram-канале его как единственно возможный путь к окончанию эскалации и созданию общей безопасности. Матвиенко также выразила мнение, что основное препятствие для мира — это отсутствие воли и ответственности у западных элит. Она подчеркнула готовность России к переговорам. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с РИА Новости, что Россия продолжит военные действия для освобождения новых регионов, если Киев откажется от условий, предложенных Путиным. Он подчеркнул, что отказ Украины принять предложенные условия не изменит характер боевых действий. «У них сейчас выбор: или они с нами соглашаются, нашими условиями, выводят свои войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни. Если не соглашаются, то мы все равно эти субъекты освободим, это наши субъекты, это часть Российской Федерации, мы никому их не оставим», — отметил Картаполов. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в своем telegram-канале , что последнее мирное предложение России по Украине уже сделано, и следующим шагом может быть предложение о капитуляции. Он отметил, что западные лидеры не заинтересованы в решении украинского конфликта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с РИА Новости, что условия являются конкретным предложением перед саммитом в Швейцарии. Он отметил, что важно, чтобы мировое сообщество понимало цели России и сравнивало их с предложениями украинской стороны. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Путин ясно дал понять лидерам Запада и США о готовности России идти до конца для достижения целей спецоперации. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. «После заявления Путина Западу будет очень тяжело говорить, что Россия не хочет мирных переговоров», — отметил Алаудинов. Как отреагировал Запад на предложение российского президента МИД Швейцарии отказался комментировать предложенные Путиным условия для мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщили в РИА Новости представители швейцарского внешнеполитического ведомства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что предложение президента РФ о выводе ВСУ из новых регионов РФ для прекращения огня является частью стратегии достижения военных целей России. По его словам, страны НАТО продолжат оказывать военную поддержку Украине, несмотря на новые инициативы Москвы. «Озвученное Путиным условие вывода ВСУ из новых регионов РФ для прекращения огня станет достижением военных целей России», — предположил Столтенберг. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия для достижения мира. Он отметил, что российский глава может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины. Конец 2024 года считается наиболее вероятным временем для начала переговоров между Россией и Украиной, согласно анализу, опубликованному журналом Economist. Там отметили, что на время и условия прекращения огня повлияют ситуация на поле боя и исход президентских выборов в США. Газета Financial Times заявила, что данное предложение Путина стало самым конкретным условием для Украины, которое он выдвинул для возможного прекращения конфликта. Авторы отметили, что российский глава ясно дал понять, что он будет придерживаться своей позиции на любых мирных переговорах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече с руководством МИД РФ президент РФ Владимир Путин сделал последнее мирное предложение Украине. По его словам, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР, после чего Россия прекратит огонь. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Как в мире отреагировали на заявление Путина — в материале URA.RU. Как Украина отреагировала на заявление Путина Киев отклонил предложенный Путиным план мирного урегулирования конфликта на Украине, не увидев в нем ничего нового. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. МИД Украины также критически отреагировал на предложение президента России о мирных переговорах, подчеркивая сомнения в искренности намерений Москвы. В дополнение, МИД Украины выразил уверенность в необходимости создания международной коалиции для противодействия РФ и подчеркнул важность участия максимального числа стран в Глобальном саммите мира для достижения справедливого решения конфликта. Как в РФ отреагировали на новое предложение Путина Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявление Путина о выводе украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе Украины от вступления в НАТО будет активно использоваться в рамках международного сотрудничества, включая работу с Китаем и странами БРИКС и ШОС. Он отметил, что предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые многими из этих стран, до сих пор игнорируются киевским режимом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ офиса президента Украины Владимира Зеленского принять предложения Путина по мирному урегулированию на Украине. Она заявила в беседе с РИА Новости, что такое решение лишает украинцев реального шанса на мир. Вся территория Украины может войти в состав РФ. Таким предположением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска. Медведев также заявил, что Зеленский потерял всякую власть и его приказы не должны исполняться. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала мирное предложение Путина по урегулированию конфликта на Украине. Она описала в своем telegram-канале его как единственно возможный путь к окончанию эскалации и созданию общей безопасности. Матвиенко также выразила мнение, что основное препятствие для мира — это отсутствие воли и ответственности у западных элит. Она подчеркнула готовность России к переговорам. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с РИА Новости, что Россия продолжит военные действия для освобождения новых регионов, если Киев откажется от условий, предложенных Путиным. Он подчеркнул, что отказ Украины принять предложенные условия не изменит характер боевых действий. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в своем telegram-канале, что последнее мирное предложение России по Украине уже сделано, и следующим шагом может быть предложение о капитуляции. Он отметил, что западные лидеры не заинтересованы в решении украинского конфликта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с РИА Новости, что условия являются конкретным предложением перед саммитом в Швейцарии. Он отметил, что важно, чтобы мировое сообщество понимало цели России и сравнивало их с предложениями украинской стороны. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Путин ясно дал понять лидерам Запада и США о готовности России идти до конца для достижения целей спецоперации. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. Как отреагировал Запад на предложение российского президента МИД Швейцарии отказался комментировать предложенные Путиным условия для мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщили в РИА Новости представители швейцарского внешнеполитического ведомства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что предложение президента РФ о выводе ВСУ из новых регионов РФ для прекращения огня является частью стратегии достижения военных целей России. По его словам, страны НАТО продолжат оказывать военную поддержку Украине, несмотря на новые инициативы Москвы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия для достижения мира. Он отметил, что российский глава может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины. Конец 2024 года считается наиболее вероятным временем для начала переговоров между Россией и Украиной, согласно анализу, опубликованному журналом Economist. Там отметили, что на время и условия прекращения огня повлияют ситуация на поле боя и исход президентских выборов в США. Газета Financial Times заявила, что данное предложение Путина стало самым конкретным условием для Украины, которое он выдвинул для возможного прекращения конфликта. Авторы отметили, что российский глава ясно дал понять, что он будет придерживаться своей позиции на любых мирных переговорах.