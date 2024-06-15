Якушев останется на должности полпреда президента в УрФО

15 июня 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев будет совмещать две должности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев останется на должности, совмещая работу врио секретаря генсовета «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда. «Владимир Якушев продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — сообщили в аппарате. Там отметили, что Якушев будет совмещать основную работу с новой должностью. Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента на пост врио секретаря генсовета партии. Ранее занимавший этот пост Андрей Турчак стал врио главы Республики Алтай.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев останется на должности, совмещая работу врио секретаря генсовета «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда. «Владимир Якушев продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — сообщили в аппарате. Там отметили, что Якушев будет совмещать основную работу с новой должностью. Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента на пост врио секретаря генсовета партии. Ранее занимавший этот пост Андрей Турчак стал врио главы Республики Алтай.