Якушев останется на должности полпреда президента в УрФО

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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев будет совмещать две должности Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев останется на должности, совмещая работу врио секретаря генсовета «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда.

«Владимир Якушев продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — сообщили в аппарате. Там отметили, что Якушев будет совмещать основную работу с новой должностью.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента на пост врио секретаря генсовета партии. Ранее занимавший этот пост Андрей Турчак стал врио главы Республики Алтай.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев останется на должности, совмещая работу врио секретаря генсовета «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в аппарате полпреда. «Владимир Якушев продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — сообщили в аппарате. Там отметили, что Якушев будет совмещать основную работу с новой должностью. Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента на пост врио секретаря генсовета партии. Ранее занимавший этот пост Андрей Турчак стал врио главы Республики Алтай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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