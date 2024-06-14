14 июня 2024

Кобылкина хотят вернуть на Урал ради бывшего вице-премьера РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Дмитрий Кобылкин, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин работает в Госдуме с 2021 года Фото:

Вероятное возвращение экс-губернатора ЯНАО, главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина на Урал — часть комбинации по трудоустройству бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Об этом URA.RU рассказал свидетель аппаратной интриги.

Информацию о том, что Кобылкин может стать новым полпредом президента РФ в УрФО вместо назначенного секретарем генсовета «Единой России» Владимира Якушева, широко обсуждает екатеринбургская политтусовка. Якобы представление его в новой должности может состояться уже на следующей неделе. В то время как в аппарате окружных властей официально заявляют: Якушев будет совмещать посты и в Москву не переедет.

«Кобылкина хотят вернуть на Урал, чтобы освободить место [в комитете ГД] для Абрамченко», — поделился источник. Абрамченко была вице-премьером РФ в 2020—2024 годах. Она курировала как раз вопросы экологии. В мае она не попала в состав нового федерального правительства.

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Вероятное возвращение экс-губернатора ЯНАО, главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина на Урал — часть комбинации по трудоустройству бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Об этом URA.RU рассказал свидетель аппаратной интриги. Информацию о том, что Кобылкин может стать новым полпредом президента РФ в УрФО вместо назначенного секретарем генсовета «Единой России» Владимира Якушева, широко обсуждает екатеринбургская политтусовка. Якобы представление его в новой должности может состояться уже на следующей неделе. В то время как в аппарате окружных властей официально заявляют: Якушев будет совмещать посты и в Москву не переедет. «Кобылкина хотят вернуть на Урал, чтобы освободить место [в комитете ГД] для Абрамченко», — поделился источник. Абрамченко была вице-премьером РФ в 2020—2024 годах. Она курировала как раз вопросы экологии. В мае она не попала в состав нового федерального правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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