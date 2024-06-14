Кобылкина хотят вернуть на Урал ради бывшего вице-премьера РФ

15 июня 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кобылкин работает в Госдуме с 2021 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Вероятное возвращение экс-губернатора ЯНАО, главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина на Урал — часть комбинации по трудоустройству бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Об этом URA.RU рассказал свидетель аппаратной интриги. Информацию о том, что Кобылкин может стать новым полпредом президента РФ в УрФО вместо назначенного секретарем генсовета «Единой России» Владимира Якушева, широко обсуждает екатеринбургская политтусовка. Якобы представление его в новой должности может состояться уже на следующей неделе. В то время как в аппарате окружных властей официально заявляют: Якушев будет совмещать посты и в Москву не переедет. «Кобылкина хотят вернуть на Урал, чтобы освободить место [в комитете ГД] для Абрамченко», — поделился источник. Абрамченко была вице-премьером РФ в 2020—2024 годах. Она курировала как раз вопросы экологии. В мае она не попала в состав нового федерального правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероятное возвращение экс-губернатора ЯНАО, главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина на Урал — часть комбинации по трудоустройству бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Об этом URA.RU рассказал свидетель аппаратной интриги. Информацию о том, что Кобылкин может стать новым полпредом президента РФ в УрФО вместо назначенного секретарем генсовета «Единой России» Владимира Якушева, широко обсуждает екатеринбургская политтусовка. Якобы представление его в новой должности может состояться уже на следующей неделе. В то время как в аппарате окружных властей официально заявляют: Якушев будет совмещать посты и в Москву не переедет. «Кобылкина хотят вернуть на Урал, чтобы освободить место [в комитете ГД] для Абрамченко», — поделился источник. Абрамченко была вице-премьером РФ в 2020—2024 годах. Она курировала как раз вопросы экологии. В мае она не попала в состав нового федерального правительства.