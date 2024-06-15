Офис Зеленского отказался от прямых переговоров с Россией

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Киев не пойдет на прямые переговоры с РФ
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Украина выступает против прямых переговоров с Россией Фото:
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Украина не хочет прямых переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя офиса главы Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква во время выступления на конференции в Швейцарии.

«Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», — заявил Игорь Жовква. Прямой эфир идет youtube-канале офиса президента Украины.

Жовква уверен, что этот саммит положит начало переговорному процессу. На него были приглашены те страны, которые по его мнению, готовы к нему.

Российская сторона не раз отмечала, что готова к реальным предложениям от Киева. Однако после переговоров в Стамбуле они не были озвучены. 14 июня лидер РФ Владимир Путин предложил ВСУ покинуть новые регионы и прекратить огонь.

Однако Киев отверг и это, заявив, что не будет воспринимать всерьез условия РФ по урегулированию конфликта, передает МК.RU. Также Украина законодательно закрепила отказ от переговоров с РФ.

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Украина не хочет прямых переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя офиса главы Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква во время выступления на конференции в Швейцарии. «Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», — заявил Игорь Жовква. Прямой эфир идет youtube-канале офиса президента Украины. Жовква уверен, что этот саммит положит начало переговорному процессу. На него были приглашены те страны, которые по его мнению, готовы к нему. Российская сторона не раз отмечала, что готова к реальным предложениям от Киева. Однако после переговоров в Стамбуле они не были озвучены. 14 июня лидер РФ Владимир Путин предложил ВСУ покинуть новые регионы и прекратить огонь. Однако Киев отверг и это, заявив, что не будет воспринимать всерьез условия РФ по урегулированию конфликта, передает МК.RU. Также Украина законодательно закрепила отказ от переговоров с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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