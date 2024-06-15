СК завел дело после отравления десяти человек в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В СК сообщили, что отравление произошло из-за товаров в сервисах доставки Фото:

Уголовное дело заведено после отравления 10 человек в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает Следком в своем telegram-канале.

Там отметили, что с 14 по 15 июня больше 10 человек обратились за помощью. Они все заказывали еду через онлайн-сервисы. Следователи проводят обыски, а сотрудники Роспотребнадзора изучают документы компаний.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что отравление произошло из-за «Салата лобио» изготовителя «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком», выпускаемого компанией «Гастропорт». Сейчас оборот этих товаров прекращен, передает РЕН ТВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело заведено после отравления 10 человек в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Там отметили, что с 14 по 15 июня больше 10 человек обратились за помощью. Они все заказывали еду через онлайн-сервисы. Следователи проводят обыски, а сотрудники Роспотребнадзора изучают документы компаний. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что отравление произошло из-за «Салата лобио» изготовителя «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком», выпускаемого компанией «Гастропорт». Сейчас оборот этих товаров прекращен, передает РЕН ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...