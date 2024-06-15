СК завел дело после отравления десяти человек в Москве

Уголовное дело заведено после отравления 10 человек в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает Следком в своем
Там отметили, что с 14 по 15 июня больше 10 человек обратились за помощью. Они все заказывали еду через онлайн-сервисы. Следователи проводят обыски, а сотрудники Роспотребнадзора изучают документы компаний.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что отравление произошло из-за «Салата лобио» изготовителя «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком», выпускаемого компанией «Гастропорт». Сейчас оборот этих товаров прекращен, передает РЕН ТВ.
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