В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды

Новые мирные предложения по Украине, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным являются проблеском надежды на мир. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его мнению, конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии российских представителей.
«Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала», — заявил Фидан в ходе конференции в Швейцарии. Он выразил уверенность в необходимости всеобъемлющего и инклюзивного решения конфликта через дипломатию. Также министр сообщил о готовности Анкары фасилитировать новые переговоры между Москвой и Киевом.
В ходе конференции в Швейцарии ряд стран призвали Украину к переговорам с Россией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что для урегулирования ситуации на Украине нужно прилагать все усилия, которые будут направлены на улучшение диалога между страной и РФ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что мира в украинском конфликте невозможно достичь без участия РФ в этом диалоге.
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